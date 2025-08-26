Mujer, pareja asaltada y arrojada bien por sus parientes en Maharashtra.







Los miembros de la familia de una mujer casada supuestamente la agredieron a ella y a su pareja después de que fueron atrapados reuniéndose y luego los arrojaron a un pozo en Maharashtra. Fusilado Distrito, dijo la policía el martes.

El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde, dijeron, y agregó que el cuerpo de la mujer se ha recuperado mientras la búsqueda era para el hombre, informó la agencia de noticias PTI.

El padre, el abuelo y el tío de la mujer han sido detenidos, dijo la policía, y agregó que la edad de las víctimas estaba siendo determinada.

La mujer se casó hace aproximadamente un año. Su compañero, que vivía en la aldea de Borjunni, fue a su encuentro en la aldea de Golegaon el lunes, informó PTI.

Después de encontrarlos juntos en su residencia, los suegros de la mujer llamaron a sus miembros de la familia materna y les entregaron el dúo, dijo un oficial de la estación de policía de Umri a PTI.

La mujer y su pareja supuestamente fueron golpeados en camino a Borjunni y arrojados a un pozo en el área de Kakrala bajo Umri Policía La estación limita alrededor de las 2.30 pm del lunes, dijo.

Su padre, tío y abuelo supuestamente estuvieron involucrados en los asesinatos, informó el oficial.

El padre de la mujer luego llegó a la estación de policía de Umri y afirmó que él fue quien los mató a ambos. Pero, más tarde se encontró en el investigación El oficial declaró que su tío y su abuelo también estuvieron involucrados en el crimen.

Los tres han sido detenidos y se realiza una mayor investigación en el caso, dijo otro oficial.

Hombre de Telangana sostenido por matar a la esposa embarazada después de la disputa, dispositando partes del cuerpo al río

La policía de Medipally de Rachakonda Commissionerate arrestó a un hombre de 27 años en el distrito Medchal-Malkajgiri de Telangana por asesinar a su esposa embarazada, cortando su cuerpo en pedazos y arrojándolos al río Musi en Prathapsingarm.

El arresto se realizó el lunes.

El acusado trabaja como un jinete de taxi en bicicleta y reside en East Balaji Hills en Boduppal y es originario de Vikarabad.

Se casó con el joven de 21 años, un vecino de la misma aldea, el 20 de enero de 2024, en Arya Samaj en Kukatpally y el dúo se mudó a Hyderabad y vivió en Boduppal después del matrimonio, dijo el DCP Malkajgiri, PV Padmaja.

«Ayer, arrestamos a un acusado llamado Mahendra Reddy, quien mató a su esposa debido a la violencia doméstica. La pareja se casó en enero de 2024 contra los deseos de sus padres y luego enfrentó problemas domésticos», dijo el funcionario.

«Después de un aborto espontáneo, quedó embarazada nuevamente. Debido a una disputa, Reddy la estranguló y cuando cayó inconsciente, usó una hoja de hacha para cometer una crueldad más.

El 22 de abril, el año pasado, el fallecido presentó una queja en WPS Vikarabad, y se registró un caso bajo la Sección 498-A IPC y la Sección 4 de la Ley de Prohibición de Dowry. Posteriormente, los ancianos del pueblo contenían Panchayats, y el asunto se vio comprometido. A partir de junio de 2024, la pareja comenzó a residir en una casa alquilada en Boduppal.

El fallecido trabajó durante tres meses en un centro de llamadas en Punjagutta. Sin embargo, el esposo del fallecido le impidió continuar su trabajo mientras sospechaba de sus movimientos. «En marzo de 2025, el fallecido concibió y tenía cinco meses de embarazo. Incluso entonces, las disputas frecuentes continuaron entre ellos. El 22 de agosto, el fallecido informó al acusado que iría a Vikarabad el 24 de agosto para un chequeo médico y, a partir de entonces, la casa de sus padres.

El acusado compró un hacha en Boduppal y lo mantuvo en la casa. El 23 de agosto a las 4:30 p.m., supuestamente asesinó al fallecido al estrangularla. A partir de entonces, para ocultar la evidencia, cortó el cuerpo en pedazos y se eliminó de la cabeza, las manos y las piernas arrojándolas al río Musi en Prathapsingaram, y retuvo el tronco sin cabeza y sin piernas en su habitación, dijo la policía.

(Con entradas PTI)





