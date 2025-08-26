Las imágenes de la primera mirada de la segunda temporada de la aclamada comedia satírica británica «Soñando mientras negro«Ver el aspirante a cineasta de Adjani Salmon Kwabena asume desafíos de diversidad en el mundo del drama de época.

El espectáculo, creado por salmón y producido por A24 y películas de Big Ole – volverá a la BBC Más adelante este año, con Tiempo de la funcion una vez más lanzando en los Estados Unidos

Mientras que la primera temporada de «Dreaming Whilst Black» siguió a Kwabena navegando por el racismo y la explotación en la industria del entretenimiento británico para financiar su primer largometraje, el segundo lo ve ahora al comienzo de su carrera profesional en una «nueva era». Según la sinopsis, que parece tener una puñalada satírica en las declaraciones de la industria y las promesas hechas a raíz de la controversia #BAFTASOWHITE y el movimiento de Black Lives Matter, ahora es la «edad de la diversidad, la equidad y la inclusión, donde las voces marginadas que empoderan están aparentemente en la parte superior de la agenda de todos».

Pero si bien la industria del entretenimiento puede parecer progresiva desde el exterior, «no se siente así a Kwabs», continúa. «Desesperado por trabajar en un proyecto que se alinea con sus valores, logra asegurar un trabajo de dirección para las principales series de televisión Sin y Subterfuge: un drama de período de género, dirigido por el icónico productor negro Bridgette Julienne. Pero ha aterrizado Kwabs en el boleto dorado, ¿o tomó un Chalice envenenado?»

Los miembros del castillo que regresaba junto a Salman incluido Dani Moseley como Amy, Demmy Ladipo como Maurice, Rachel Adedeji como Funmi y Babilye Bukelwaas como Vanessa.

La primera temporada de «Dreaming Whilst Black» recibió nominaciones a la televisión de BAFTA para comedia con guión y perrformance masculino en un programa de comedia, una nominación de NAACP para las nominaciones de Breakthroughthrough Breakthrough Breakthrough Creative (Television) y Film Independent Spirit Awards a la Mejor nueva serie con guión y la mejor actuación en una nueva serie escrita. El programa está adaptado de la serie web original ganadora del BAFTA coescrita por Salmon y Ali Hughes y creada por Salmon, Max Evans y Laura de Sousa Seixas.

Coproducido por A24 y Indie Big Ofry Films, con sede en el Reino Unido, «Dreaming While Black» es producido por Salmon, Hughes y Big Deal Films ‘Dhanny Joshi y Thomas Stogdon. La serie está dirigida por Sebastian Thiel y Abdou Cisse, y producida por Nicola Gregory.