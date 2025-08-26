El caos entra en St. Louis mientras Contreras pierde la calma

Lo que comenzó como una inocua llamada de tercer golpe se convirtió en un caos completo. En la parte inferior de la séptima entrada contra el Piratas, Cardenal El toletero Willson Contreras fue encerrado en un lanzamiento de 0-2 que aterrizó directamente en la zona de ataque, su probabilidad de ataque registró un sólido 87.5%.

Lo siguiente que sabes es que el árbitro Derek Thomas es expulsar contrras en un flash. Contreras negó ferozmente haber discutido la llamada, insistiendo en que simplemente pidió justicia en todos los ámbitos:

«Todo lo que dije fue: ‘Llame a esos lanzamientos en ambos lados’ Entonces … me di la vuelta. Lo siguiente que escuché, él me arrojó».

Incluso el gerente de los Cardenales, Oliver Marmol, se le mostró la puerta poco después, acusado de usar lenguaje vulgar Durante la explosión.

Willson Contreras en su punto de vista en torno a la expulsión del lunes: «No creo que haya tenido una razón para tirarme. No discutí ningún lanzamiento en mi último turno al bate. Lo único que dije fue: ‘Llame a esos lanzamientos de ambos lados’. Me doy la vuelta. #Stlcards pic.twitter.com/bdvuqmdcjx – Joey Schneider (@Joeyschneider95) 26 de agosto de 2025

El odio de Ump se vuelve salvaje: el lanzamiento de twits golpea su propio entrenador, goma vuela en todas partes

Si pensabas que se detuvo allí, te equivocarías. En el combate cuerpo a cuerpo, Contreras arrojó su bate; destinado a un árbitro pero aterrizando en su propio entrenador de bateo, Brant Brown. De repente, el banquillo parecía un campo de batalla.

Willson Contreras estaba tan enojado con este árbitro que arrojó un bate que golpeó a su propio entrenador y luego lanzó un montón de Hi-Chew en el campo pic.twitter.com/fsljy71fs6 – Jomboy Media (@Jombomedia) 26 de agosto de 2025

Y luego: chicle en todas partes. Contreras, o al menos alguien en el refugio, lanzaron una tina de chicle de alta tara en el campo, dejando a los chicos de los murciélagos luchando para limpiar dulces dispersos.

Qué escena.

MLB Para revisar, los Cardenales de alguna manera todavía ganan

El jefe de la tripulación, Jordan Baker, confirmó que Contreras se puso en contacto con un árbitro, un gran no-no que probablemente atraerá el castigo de MLB. Aunque Contreras afirma inocencia, no impedirá que la liga revise el video.

«Me disculpé con él [Brown]», Dijo Contreras.» No estaba mirando hacia atrás. Acabo de devolver mi bate «.

Mientras tanto, los Cardenales aún sacaron la victoria. En la novena entrada, Alec Burleson entregado un Balta de explosión en solitario con dos outs; sellando un dramático 7-6 Victoria. Contreras anteriormente contribuyó con dos carreras impulsadas antes de que las cosas se volvieran balísticas.

Para Esperanzas de playoffs de San Luis? Esta victoria emocional les da un Pequeña chispa; Incluso si vino envuelto en controversia.

Este no es el primer rodeo de Contreras cuando se trata de teatralidad en el campo. De vuelta en sus días de cachorros, estaba expulsado y suspendido por un incidente similar; Lanzar una máscara que golpeó a un árbitro en la espinilla.

Además, Contreras no está solo en el Salón de la Fama de Batting Traking. Marinero Victor Robles Obtuve una suspensión de 10 juegos no hace mucho Lanzamiento de un bate En un lanzador, la etapa continuó jugando durante su atractivo.

Agrégalo todo, y esta es la misión «Fuego máximo» de un jugador que claramente usa sus emociones en su manga.

Los fanáticos, los medios y el campamento de los Cardenales pesan

Compañeros de equipo y entrenadores revuelto a ambos contienen el momento y Shield Contreras de sí mismo. Marmol, también expulsó, defendió a su jugador. «No estaba argumentando ese lanzamiento específicamente … le creo», dijo Marmol después del juego.

Emisores de Cardinals Capturó el ambiente mejor: uno exclamó: «Willson estaba caliente … luego el Monte Vesubio estalló». Otro intervino: «La frustración entendió, pero no este nivel de caos».

La reacción de los medios ha sido rápida y contundente. En RedbrisoresUn escritor criticó: «La carga desquiciada de Contreras en el árbitro no tiene lugar en el béisbol de los cardenales», advirtiendo que el comportamiento puede conducir a la suspensión y empañar su reputación como líder del vestuario.

Fans también, estaban sorprendidos. Un espectador publicó un clip con la leyenda: «Las cosas se pusieron muy feas en el estadio Busch … luego Contreras arrojó un cubo de Hi -Chew». Y en las sociales, las reacciones iban desde la diversión desconcertada hasta la condena directa.