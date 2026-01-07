MUI sobre el matrimonio con Siri y la poligamia pueden penalizarse en el nuevo Código Penal: ¡imprudente!

Jacarta – Presidente del Consejo Ulema de Indonesia (MUI) En el ámbito de las fatwas, Asrorun Niam Sholeh criticó las disposiciones del Libro de Leyes. Criminal (Código Penal) el nuevo, esa escritura matrimonio no registrado Y poligamia puede ser castigado.

Según Niam, el nuevo Código Penal regula la prohibición del matrimonio contra alguien que tenga obstáculos legales, como casarse con una mujer que ya está casada.

«En términos de poliandria, es decir, una esposa que todavía está casada, si se casa con otro hombre, puede ser castigada, porque se sabe que existen obstáculos legales. Sin embargo, ese no es el caso de la poligamia», dijo Niam en Yakarta, citado el miércoles 7 de enero de 2026.

Refiriéndose a la Ley de Matrimonio, la compilación de la ley islámica y las disposiciones del fiqh, dijo, hay mujeres a las que se les prohíbe casarse, o conocidas como al-muharramat minan nisa’, como los hijos biológicos, las madres biológicas, las hermanas biológicas y los medio hermanos.

Enfatizó que si el matrimonio ocurre intencionalmente, podría tener consecuencias penales. Sin embargo, el MUI considera que penalizar los matrimonios no registrados es inadecuado.

«Porque los casos de matrimonios no registrados no necesariamente se deben al deseo de ocultarlo. La condición de hecho en la sociedad es que hay personas que tienen matrimonios no registrados debido a problemas de acceso a los documentos administrativos», dijo.

Niam explicó que el matrimonio es un hecho civil, por lo que la solución es civil, no penal. «Es necesario corregir y reparar la criminalización de algo que es esencialmente un asunto civil», afirmó Niam.

«Pero en general, el MUI valora la promulgación del nuevo Código Penal en sustitución del Código Penal colonial», añadió.

Según él, el MUI está prestando atención a este nuevo Código Penal para que su implementación en el terreno tenga un impacto en el orden público.

Puso el ejemplo de que el artículo 402 del Código Penal regula el castigo de las personas que contraen matrimonio, aun sabiendo que el matrimonio existente es un obstáculo legal para el matrimonio.

Según él, esta disposición es realmente clara y segura, teniendo en cuenta que existe una qaid y sus limitaciones, es decir, la «obstrucción legítima». Mientras tanto, en la Ley, el matrimonio es válido si se celebra de conformidad con las disposiciones religiosas, en referencia al párrafo 1 del artículo 2.

Mientras tanto, en el Islam, dijo Niam, lo que es una barrera legal al matrimonio es si una mujer está casada con otra persona. Para los hombres, la presencia de una esposa no es un obstáculo legal que cause la invalidez del matrimonio.