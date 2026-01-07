MU está confundido sobre elegir a Solskjaer o Carrick como sucesor de Ruben Amorim

VIVA – manchester unido se encuentra en una encrucijada tras el despido de Rubén Amorim. Dos grandes nombres se han convertido en los candidatos más fuertes para ser el entrenador interino de los Red Devils hasta el final de la temporada: Ole Gunnar Solskjaer Y Michael Carrick.

Lea también: Las palabras de Cristiano Ronaldo sobre MU volvieron a viralizarse tras el despido de Amorim



El informe del Daily Mail afirmó que Solskjaer y Carrick se habían comunicado con el director ejecutivo del Manchester United, Omar Berrada, y con el director de fútbol Jason Wilcox el martes, hora local. Sin embargo, no se tomará una decisión final hasta que el club se reúna directamente con los dos candidatos.

Aunque Darren Fletcher actuará como entrenador interino cuando el Manchester United se enfrente al Burnley el miércoles por la noche, las posibilidades de que el excentrocampista escocés se convierta en entrenador interino se consideran escasas. Mientras tanto, Ruud van Nistelrooy confirmado que abandonó el mercado de candidatos.

Lea también: No es una persona nueva, esta es la trayectoria de Ole Gunnar Solskjaer que podría ser la respuesta del Manchester United en tiempos de crisis



El nombre de Ole Gunnar Solskjaer se ha fortalecido tras emerger como el principal favorito. El técnico noruego tiene la oportunidad de realizar una emotiva remontada en Old Trafford.

Como leyenda del club, Solskjaer ha aportado EN subió cuando fue nombrado entrenador interino para reemplazar a José Mourinho en diciembre de 2018, antes de que finalmente se le confiara la dirección del equipo durante casi tres años.

Lea también: Ruben Amorim se marcha, oportunidad para que Marcus Rashford regrese al Manchester United Open



Curiosamente, Michael Carrick también tiene una historia similar. El excentrocampista de Inglaterra fue el entrenador interino del Manchester United durante tres partidos en noviembre de 2021, justo después del despido de Solskjaer.

El propio Solskjaer se encuentra actualmente sin club desde que dejó el Besiktas en agosto pasado. El entrenador de 52 años incluso fue captado por la cámara comprando casualmente en su casa en Cheshire, el martes pasado.

Por otro lado, Carrick también está en paro tras ser despedido del Middlesbrough en junio. Según se informa, el Manchester United está considerando seriamente al hombre de 44 años, por lo que la competición se ha reducido ahora a un duelo entre dos nombres.

Lo que es aún más interesante es que los cuatro candidatos considerados (Solskjaer, Carrick, Fletcher y Van Nistelrooy) habían jugado con Sir Alex Ferguson. La leyenda viviente de MU incluso fue vista en Carrington el martes, apenas una semana después de cumplir 84 años, para encontrarse con Berrada y Wilcox.

Mientras tanto, Darren Fletcher se centrará en liderar al equipo contra el Burnley. Admitió que no quería pensar en su futuro como técnico interino.