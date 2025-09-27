Entiendo la razón por la cual Olla Ramlan quiere terminar con la vida: la gente no sabe el dolor …

VIVA – Ser RamlanUna figura que se sabe que siempre muestra una imagen feliz, alegre y risa de la risa frente a la cámara y las redes sociales, ahora abre el velo oscuro que sorprende al público.

Olla admitió abiertamente que había estado en el punto más bajo de su vida tres veces con la intención de terminar su vida.

El reconocimiento está en el centro de atención porque es contrario a su personalidad pública que se ve perfecta y siempre positiva. Detrás de su sonrisa, resulta que Olla tiene un profundo sufrimiento interno, algo que no es detectado por otros, incluso por sus propios hijos.

«Si quieres terminar con la vida, en realidad, el pecado más grande es, por supuesto. Tres veces (tres veces quieren terminar la vida), porque la gente no conoce el dolor», dijo Olla Ramlan, citando shows de YouTube, sábado 27 de septiembre de 2025.

Este modelo y presentador multitalento explica que sus esfuerzos para mostrar siempre el lado alegre es un escudo para que otros no vean la tristeza y el dolor que siente. Sintió que había una carga interior que solo conocía él y Dios.

«La gente simplemente ve a Olla como esta feliz, sí, eso es lo que me encanta ver en las redes sociales. Es solo que soy el único Dios que sabe. Evento de mis propios hijos no conoce», agregó.

El trasfondo de la vida personal de Olla Ramlan, que se sabe que está llena de giros, incluidas dos fallas en el matrimonio, parece ser parte de los factores que desencadenan la presión interna.

Se sabe que Olla se casó con Alex Tian y luego con Muhammad Aufar Hutapea, quienes terminaron en divorcio. Sin embargo, OLLA específicamente no especificó los eventos que lo llevaron a la brecha de desesperación.

Sin embargo, la fase oscura ha pasado. Olla Ramlan declaró firmemente que había entrado en una nueva fase en su vida. A la edad de 45 años, ahora se prioriza a encontrar y proteger el ambiente emocionalmente saludable.

Eligió mantenerse alejado de todas las formas de relaciones tóxicas, tanto la amistad como el romance.

«Ya estoy en la etapa de kayak, estoy buscando energía positiva en mi entorno. Así que amigos tóxicos, relaciones tóxicas, es mejor que vuelva. Porque he estado en la fase a través de todo, he pasado 45 años, así que tengo que ser feliz», dijo.

En la actualidad, el enfoque principal de Olla Ramlan es dedicarse completamente a los niños. Estaba decidido a trabajar duro para garantizar que el futuro de su bebé esté garantizado.

El objetivo es garantizar que sus hijos hayan logrado la calma y la comodidad cuando debe abandonar el mundo.

«De todos modos, me concentro en el trabajo para los niños, más tarde, cuando dejo este mundo, los niños están tranquilos», concluyó.

La confesión honesta de Olla Ramlan es un recordatorio conmovedor para el público de que las apariencias externas a menudo no reflejan la lucha interior de uno.