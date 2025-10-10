¡Muchos funcionarios obtienen puestos gracias a sus conexiones, no a sus logros!

Semarang, VIVA – Ex gobernador de DKI Yakarta, Anies Baswedanlanzó una dura crítica al gobierno del presidente Prabowo Subianto, que en su opinión está perdiendo cada vez más el rumbo en la materia integridad Y meritocracia.

Según Anies, estas dos cosas básicas deben restablecerse inmediatamente para que el Estado pueda trabajar verdaderamente en interés público, no en interés de ciertos grupos.

«Lo más básico en este país es cómo se restablece la integridad. Restaurar la integridad debe ser la principal prioridad, debe utilizarse como guía», dijo Anies en Semarang, citado por Movimiento popular de YouTubeViernes 10 de octubre de 2025.

Además, Anies destacó que muchos funcionarios ocupan actualmente puestos importantes no por su competencia, sino por su cercanía al poder.

«Sabemos que hoy en día a muchos funcionarios se les asignan responsabilidades no por sus logros, sino por sus conexiones. ¿Cómo puede progresar este país si los cargos públicos los ocupan personas incompetentes?» dijo.

Cree que este tipo de práctica hace que el Estado ya no trabaje para el pueblo, sino que sirva a una red de intereses dentro del propio poder.

«¿Qué pasó entonces? Indonesia quedó atrapada dentro trampa de ingresos medios«Porque las políticas que se preparan no están destinadas a proporcionar beneficios a la gente en general, sino a las elites que tienen autoridad», dijo.

Subrayó que la salida a esta situación sólo se puede lograr restableciendo el principio de meritocracia en todas las instituciones estatales.

«Quienes reciben el mandato deben basarse en la competencia y los logros. Si todo es por conexiones, entonces lo que sucederá es simplemente fortalecer la red de intereses», añadió.