India actualiza misión técnica en Kabul a embajada durante la visita del Ministro de Relaciones Exteriores afgano







En un importante acontecimiento diplomático, India El viernes anunció la conversión de su «misión técnica» en Kabul a una embajada de pleno derecho.

El anuncio fue hecho por el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, durante amplias conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, y su delegación.

India había retirado a su personal diplomático de su embajada en Kabul después de que los talibanes asumieran el régimen del país en agosto de 2021. En junio del año siguiente, la India restableció su presencia diplomática desplegando un “equipo técnico” en la capital afgana.

Al dar la bienvenida a Muttaqi en Hyderabad House el viernes, Jaishankar dijo: “Su visita marca un paso importante en el avance de nuestros vínculos y la afirmación de la amistad duradera entre India y Afganistán”.

“Como vecino contiguo y bienqueriente del pueblo afganoLa India tiene un profundo interés en su desarrollo y progreso”, añadió el Ministro de Asuntos Exteriores.

Jaishankar también anunció que ahora se está renovando la asociación de desarrollo de larga data de la India con Afganistán, que ha resultado en numerosos proyectos con asistencia india en todo el país. Además, reveló planes para una serie de iniciativas humanitarias y de desarrollo, incluido un compromiso con seis nuevos proyectos, cuyos detalles se compartirían una vez concluidas las conversaciones.

El Ministro de Asuntos Exteriores Apreció la capacidad de respuesta de la administración talibán a las preocupaciones de seguridad de la India y destacó su expresión de solidaridad tras el reciente ataque terrorista en Pahalgam.

«Apreciamos su sensibilidad hacia las preocupaciones de seguridad de la India. Su solidaridad con nosotros después del ataque terrorista de Pahalgam fue notable», dijo.

También subrayó la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo y dijo: «India y Afganistán tienen un compromiso común con el crecimiento y la prosperidad. Sin embargo, estos están en peligro por la amenaza compartida del terrorismo transfronterizo que enfrentan ambas naciones. Debemos coordinar esfuerzos para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones».

Muttaqi, en sus comentarios, calificó a la India como un importante socio regional y reconoció el apoyo constante de Nueva Delhi al pueblo afgano.

«India es un país importante de la región y siempre ha apoyado al pueblo afgano y lo ha ayudado en muchas áreas», dijo.

Jaishankar reiteró el apoyo inquebrantable de la India a la soberanía e independencia de Afganistán.

«La India está plenamente comprometida con la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Afganistán… Para mejorar eso, me complace anunciar hoy la elevación de la Misión Técnica de la India en Kabul al estatus de Embajada de la India», afirmó.

(Con aportes de PTI y ANI)





Fuente