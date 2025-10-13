¡Oficial! 2026–2031 Se forma la junta directiva y el comité de la junta directiva de BPJS, ¡la selección comienza esta semana!

Jacarta – El gobierno ha formado oficialmente un Comité de Selección (Pansel) para candidatos a miembros del Consejo de Supervisión y candidatos a miembros del Consejo de Administración. BPJS Salud así como Empleo en BPJS para el período 2026-2031. Esta determinación está contenida en el Decreto Presidencial Número 104/P de 2025 (para BPJS Salud) y el Decreto Presidencial Número 105/P de 2025 (para BPJS Empleo).

El mandato del Consejo de Supervisión y de los Directores de BPJS para el período 2021-2026 finalizará el 19 de febrero de 2026. Por lo tanto, se han tomado medidas para formar un Pansel para garantizar un proceso fluido de cubrir nuevos puestos.

La formación de este Panel se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones del Reglamento Presidencial Número 81 de 2015 sobre los Procedimientos para la Selección y Determinación de los Miembros del Consejo de Supervisión y de los Miembros del Consejo de Administración, así como de los Candidatos a Miembros Sustitutos Interinos del Consejo de Supervisión y los Directores de BPJS.

En este reglamento, artículos 13 a 16, cada Pansel está formado por dos personas de elementos gubernamentales y cinco personas de líderes comunitarios.

Para BPJS Health, los elementos gubernamentales en el Pansel están formados por representantes del Ministerio de Salud (miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social) y representantes del Ministerio de Finanzas. Mientras tanto, para BPJS Empleo, los elementos gubernamentales son representantes del Ministerio de Mano de Obra (miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social) y representantes del Ministerio de Finanzas.

Los miembros del Pansel de elementos de la sociedad se seleccionan entre figuras nacionales que tienen experiencia y conocimientos en los campos de economía, finanzas, banca, actuarial, seguros, fondos de pensiones, tecnología de la información, gestión de riesgos, gestión de la salud, empleo y/o derecho.

Cabe señalar que la inscripción para la selección de candidatos a la Junta Directiva y Consejo Directivo estará abierta del 14 al 16 de octubre de 2025, según lo anunció el Pansel a través de medios electrónicos e impresos el 9 de octubre de 2025.

El proceso de selección tendrá una duración aproximada de tres meses e incluirá:

1. Selección administrativa,

2. Prueba de idoneidad (incluida la presentación de la visión y la misión, pruebas de competencia de campo, pruebas psicológicas, entrevistas),

3. Prueba de salud.

Todas las series de selección han sido diseñadas de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Presidencial 81/2015.

El presidente del Comité de Salud de BPJS, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, manifestó su compromiso de garantizar que el proceso de selección sea transparente y creíble.

«Queremos garantizar que todas las etapas de selección se desarrollen abiertamente,

profesional y basado en el mérito. «BPJS Health necesita una figura que no sólo sea competente, sino que también tenga una gran integridad para fortalecer esta institución en el servicio a la comunidad», dijo Kunta, quien también se desempeña como Secretario General del Ministerio de Salud, en Yakarta, el lunes (13/10/2025).