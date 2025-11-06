Elecciones en Bihar 2025: Tejashwi Yadav acusa a la NDA de gestionar trenes especiales







Como primera fase del Elecciones a la asamblea de Bihar comienza el jueves, el líder del Rashtriya Janata Dal (RJD), Tejashwi Yadav, planteó durante las primeras horas del jueves graves acusaciones de compra de votantes y corrupción. Las acusaciones del candidato CM del bloque INDIA se hicieron contra el Partido Bharatiya Janata (BJP), alegando que el Ministerio de Ferrocarriles está organizando trenes especiales específicamente para atraer votantes de todo el país para votar por la Alianza Democrática Nacional (NDA).

El líder del RJD, Tejashwi Yadav, mientras criticaba a la Alianza Democrática Nacional, dijo que «El Ministerio de Ferrocarriles está organizando trenes especiales para enviar a trabajadores migrantes de Bihar a Bihar para votar a favor del BJP, ¡y también se están proporcionando boletos de regreso! Este es el mismo gobierno de Modi que estaba metiendo a estos trabajadores migrantes en trenes para enviarlos a Bihar durante Chhath. En ese momento, no se hicieron arreglos para los inmigrantes Biharis», citado por la agencia de noticias. ANÍ.

Mientras se burlaba del partido gobernante por el manejo de trenes especiales durante el confinamiento por el COVID-19 en 2020-21, el líder del RJD Tejashwi Yadav ha alegado que el partido está mostrando su «doble rasero» mientras sólo busca su propio beneficio.

Yadav alegó además que, «Incluso durante el período de la Corona, los trabajadores de Bihar habían caminado miles de kilómetros para regresar a Bihar, ¡pero en ese momento no se hicieron arreglos especiales para el tren para ellos! Pero ahora, cuando de alguna manera tienen que ganar las elecciones, ¡estas personas están mostrando su doble rasero para su propio beneficio!» según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Si bien el Ministerio de Ferrocarriles no ha comentado sobre la acusación de que se están organizando trenes especiales, múltiples votantes inmigrantes han regresado al estado para emitir su voto en las elecciones a la asamblea de Bihar. Las elecciones a la asamblea de Bihar están previstas para el jueves 6 y 11 de noviembre.

Con miles de trabajadores migrantes en Delhi, Haryana, Tamil Nadu y muchos otros estados que buscan oportunidades de empleo fuera del estado, el partido gobernante pretende traer a esas personas de regreso a Bihar para las elecciones, según Tejashwi Yadav del RJD.

La agencia de noticias ANI informó además que Indian Railways ha organizado trenes especiales para ayudar a la gente a viajar durante las temporadas festivas de Chhat Puya y Diwali, y Indian Railways anunció que del 1 de octubre al 30 de noviembre operarán más de 12.000 trenes especiales en todo el país.

El comunicado de Indian Railways afirma además que, «Hasta ahora, se han notificado un total de 11.865 viajes (916 trenes), incluidos 9.338 viajes reservados y 2.203 viajes no reservados. Esto marca un aumento significativo con respecto al año pasado, cuando se operaron 7.724 trenes especiales Puja y Diwali, lo que refleja el compromiso continuo de Indian Railways de garantizar viajes fluidos y convenientes durante la temporada festiva», según lo citado por ANI.

Mientras tanto, hoy, mientras Bihar vota para la primera fase de las elecciones a la asamblea, el Primer Ministro Narendra Modi instó al pueblo de Bihar a participar en el festival de la democracia con pleno entusiasmo para ejercer su derecho al voto.

