Mk2 se asocia con Juliette Binoche en el debut como director IN-I In Motion

Películas MK2 se ha asociado con Juliette Binoche En su debut como director, «In-I in Motion», que se estrenará por competencia en los festivales de cine de San Sebastián y Busan.

La compañía con sede en París manejará las ventas internacionales para «In-I in Motion» y también está preparando un lanzamiento mundial simultáneo en redes y lugares culturales.

La película traza el proceso creativo detrás de una actuación co-creada por Binoche y el aclamado coreógrafo y bailarín británico Akram Khan en 2007.

Además de dirigirlo, Binoche también produjo «In-I in Motion» con Sébastien de Fonseca en Miao Productions.

Basándose en docenas de horas de imágenes previamente invisibles, Binoche cuenta cómo ella y Khan se alejaron de sus carreras establecidas en 2007 y se crearon en el transcurso de seis meses «en I», una intensa actuación que rompió los límites que se presentaron 100 veces en todo el mundo.

Binoche, quien ha tenido un gran avivamiento de carrera en los últimos 10 años y presidió el jurado de Cannes de este año, revisa ese viaje íntimo, desde la primera chispa de inspiración hasta los aplausos finales, vuelve al arco emocional y creativo de una colaboración singular. A través de la película, Binoche también reflexiona sobre la esencia de la creación artística, la vulnerabilidad que involucra y su impacto transformador.

«Al observar las imágenes de ensayo nuevamente dieciséis años después, me sorprendió la intensidad del trabajo, por el fuego de nuestro deseo de avanzar sin miedo, pero también por el humor que brilla», dijo Binoche. «» In-I in Motion ‘busca atraer a la audiencia al corazón de la creación. Invita al artista

dentro de cada espectador para afilar su borde «.

Nathanael KarmitzEl presidente de la Junta de Mk2, dijo: «Nos sorprendió inmediatamente esta audaz película; un proyecto singular y cautivador que pone al descubierto el acto creativo, rara vez explorado en la pantalla».

A principios de este verano, MK2, que también opera un próspero circuito de cine Arthouse en París y España, orquestó con éxito el lanzamiento global de la versión 4K recién restaurada de Charlie Chaplin de «The Gold Rush», marcando su centenario con proyecciones en 500 lugares en todo el mundo.

«In-I in Motion» se produce en asociación con Yggdrasil (Ola Strøm), Producción de Léger

(Solène Léger), en colaboración con Babel Label Co Ltd (megumi), con el apoyo

de Kering y la Fundación BNP Paribas.