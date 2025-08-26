Ventajas del mercado de ISP indonesio

Yakarta, Viva – Asociación de proveedores de servicios Internet Indonesia (Apjii) Aliente al gobierno a imponer inmediatamente una moratoria o terminación temporal de la emisión de nuevos permisos para los proveedores de servicios de Internet (ISP) para crear una industria más saludable y sostenible.

«En este momento, los ISP tienen demasiadas moratorias, por lo que podemos ordenar las regulaciones primero para que la industria sea aún más saludable. Más sostenible y más equitativo», dijo el presidente de APJII, Muhammad Arif Angga en Yakarta, el martes 26 de agosto de 2025.

También espera que el gobierno imponga inmediatamente una moratoria nacional, o al menos para la región Java Y Bali como una etapa inicial. Arif Angga dijo que actualmente el número de ISP en Indonesia ha superado los 1.300, y la cola de nuevas solicitudes de permisos alcanza más de 500 ISP.

Está preocupado por las condiciones del mercado que están demasiado aburridas si no hay control del gobierno. «Si se abren 500 ISP del próximo año, podrían ser de 2,000.

Según Arif Angga, el número de usuarios de Internet no experimentó un aumento significativo, por lo que la presencia del nuevo ISP solo competirá por el mismo mercado. Esta condición en realidad desencadena una competencia injusta entre los proveedores de servicios.

«Este solo será un lugar para ‘matar’ entre los proverbios, solo la selección natural que determina quién sobrevive, y esto no es saludable. Continuamos alentando la moratoria», dijo.

Además, Arif Angga evaluó la importancia de las actualizaciones regulatorias, dada la ley o Ley de telecomunicaciones Lo que es válido en este momento todavía se refiere a la Ley No. 36 de 1999, siempre que se aplique la moratoria.

«Las regulaciones existentes ya no son relevantes para el desarrollo de la tecnología actual. La moratoria proporciona espacio para que nosotros organicemos un gobierno para industrias más saludables y sostenibles», explicó.