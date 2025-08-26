`AAP está saqueando con ambas manos ‘: los líderes de BJP dan la bienvenida a Ed Raid contra Bharadwaj







Horas después de que las instalaciones del ex ministro de Delhi, Saurabh Bhardwaj, fueron allanadas por la Dirección de Ejecución (ED), Partido Bharatiya Janata (BJP) Los líderes dieron la bienvenida el martes a la incursión de la agencia de investigación sobre una supuesta ‘estafa médica’.

Mientras que las redadas sobre el líder del Partido de la AAP Saurabh Bhardwaj plantean preguntas sobre la eficiencia del gobierno de Delhi anterior, el ministro de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, ha alegado que el partido está «saqueando» el estado en Punjab.

Mientras comenta sobre la supuesta investigación de estafa médica, Sirsadijo: «Ed ha realizado redadas en la residencia del líder de la AAP Saurabh Bharadwaj en relación con la estafa de construcción del hospital. La corrupción de miles de millones de rupias se realizó en nombre de la construcción de 13 hospitales».

«AAP se ha ido a Punjab y está saqueando a Punjab con ambas manos. Quiero solicitar a los oficiales del gobierno de Punjab que no se involucren en este botín. Doy la bienvenida a esta acción de Ed», agregó …

El líder de BJP, Harish Khurana, dijo que todos los departamentos en el Arvind Kejriwal-El Gobierno liderado en Delhi se ha encontrado involucrado en la corrupción.

El ED ha realizado redadas en 13 lugares, incluso en la residencia de Saurabh Bharadwaj, en relación con la estafa de construcción del hospital. Este es otro caso de corrupción contra la tenencia de AAP en Delhi. «Cada departamento del gobierno liderado por Arvind Kejriwal ha sido encontrado involucrado en la corrupción», dijo Khurana.

El líder de BJP criticó a AAP por llamar a la redada un «movimiento políticamente motivado».

Además, dijo: «El BJP había planteado el tema de las irregularidades en la construcción del hospital, y las facturas se pagan sin ningún trabajo en el terreno. Ahora, los líderes del Partido Aam Aadmi lo llamarán un movimiento políticamente motivado, pero los casos contra ellos muestran» Aisa Koi Saga Nahi Nahi, Jisko Arvind KeJriwal ne Thaga Nahi «(no hay nadie a nadie aa de Arvind Kejal».

Hoy temprano, el líder de la oposición en la Asamblea de Delhi, Atishi, calificó el RAID de Ed un movimiento para desviar la atención de la fila sobre el título de educación del primer ministro Narendra Modi.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Etiqueta escribió: «¿Por qué hubo una redada en el lugar de Saurabh Ji hoy? Porque se están planteando preguntas en todo el país sobre el título de Modi Ji: ¿es falso en el título de Modi Ji? La incursión se realizó para desviar la atención de esta discusión».

Citando el informe de cierre de la Oficina Central de Investigación (CBI) en el caso de corrupción de PWD contra Satyendar Jain, Atishi afirmó que los casos contra los líderes de AAP son «falsos y motivados políticamente».

(Con entradas de ANI)





