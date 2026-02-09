Minecraft Realms Down en todo el mundo, ¡Mojang habla!

Jacarta – Miles de jugadores minecraft en varios países experimentaron una interrupción importante en los servicios de Minecraft Realms el 7 de febrero de 2026, cuando la mayoría servidor Reinos reportados abajo globalmente. Este problema impidió que muchos usuarios iniciaran sesión, jugaran o accedieran a sus mundos privados dentro de juego.

Minecraft Realms es un servicio pago que permite a los jugadores crear y administrar mundos multijugador que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tener que ejecutar sus propios servidores.

Cuando Realms tuvo problemas, miles de jugadores en partes del mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y varios países europeos informaron dificultades para iniciar sesión o continuar con su juego.

Perturbaciones que ocurren y sus impactos

Esta vez se informó que el problema duró varias horas, y los datos de monitoreo de la red mostraron que los servidores de Realms experimentaron un tiempo de inactividad de aproximadamente tres horas en la tarde del 7 de febrero de 2026, hora local. Muchos jugadores informaron mensajes de error al intentar iniciar sesión, así como que el mundo del juego parecía faltar o no poder cargarse.

Estas quejas están muy extendidas en diversas plataformas como redes sociales y foros comunitarios, donde muchos jugadores comparten sus experiencias de no poder acceder a Realms o ver mundos que habitualmente están disponibles. Algunos comentarios expresaron frustración, especialmente para aquellos que deliberadamente reservan tiempo para jugar con amigos o familiares.

Mojang Esfuerzos de respuesta y remediación

Mojang, el desarrollador de Minecraft, confirmó oficialmente este problema a través de canales oficiales como Discord y afirmó que estaban al tanto del problema y que el equipo técnico estaba trabajando para resolverlo.

Se recomienda a los jugadores que controlen la información más reciente a través de los canales oficiales de Mojang para mantenerse informados sobre el progreso de la recuperación.

Hasta ahora, Mojang no ha dado una explicación detallada sobre la causa exacta de la interrupción y no se ha anunciado oficialmente cuándo se restablecerá por completo el servicio Realms. Esto hace que muchos jugadores tengan que esperar con la esperanza de que el servicio vuelva a la estabilidad en un futuro próximo.

Historia de los trastornos de los reinos frecuentes

Aunque las interrupciones globales como esta son raras, recientemente se ha observado que Minecraft Realms experimenta problemas periódicos con el servidor.

Los datos de monitoreo de la red muestran que también se produjeron otras interrupciones a principios de febrero y enero de 2026, con duraciones que oscilaron entre una y varias horas. Algunos de ellos impiden que los jugadores ingresen a Realms o causan errores al cargar el mundo del juego.