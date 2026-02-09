La sorprendente respuesta del PSSI a la pregunta de si muchos jugadores de la diáspora se unen a clubes locales

VIVA – Miembro del Comité Ejecutivo (Exco) PSSI Arya Sinulingga Descartó enérgicamente la cuestión que decía que la llegada de jugadores de la diáspora a los clubes locales era parte del escenario del PSSI para la Copa AFF 2026. Arya incluso llamó a esta suposición nada más que una teoría de la conspiración.

Recientemente, varios jugadores de la diáspora se han unido a competiciones nacionales. Nombres como Thom Haye, Eliano Reijnders, Jordi Amat, Rafael Struick, Jens Raven, Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra, Cyrus Margono, Dion Markx, hasta Ivar Jenner animar el mercado de fichajes de la Superliga.

Esta condición dio lugar a especulaciones de que el PSSI «dirigió» deliberadamente a estos jugadores a clubes locales para que pudieran ser convocados fácilmente. Equipo Nacional Indonesia en la Copa AFF 2026, torneo que no está incluido en el calendario oficial de la FIFA.

Arya negó firmemente esta narrativa. Según él, el proceso de transferencia de jugadores es enteramente un asunto del club y no hay intervención del PSSI.

«Tenemos demasiadas teorías de conspiración. La transferencia de jugadores es una cuestión de dinero. ¿Quién paga? El club. No el PSSI», dijo Arya a los periodistas en el GBK Arena de Yakarta, el lunes (2/9/2026).

Destacó que el PSSI nunca ha participado en negociaciones ni en el pago de salarios de los jugadores. Todas las decisiones de contratación se toman en función de las necesidades y capacidades financieras de cada club.

«Es curioso decir que este es el escenario del PSSI para la AFF. El PSSI no paga a los jugadores, no participa en las negociaciones. Esto es puramente una cuestión del club», dijo.

Arya también cree que es imposible que el PSSI obligue a los clubes a contratar a determinados jugadores. Según él, la lógica del fútbol es muy sencilla: hay regateo de precios, hay acuerdos contractuales y todo se basa en los intereses del Club.

«Si el club no quiere pagar, ¿el PSSI realmente puede obligarlo? No hay historias así en el mundo del fútbol», afirmó.