Mohan Hazian se sincera sobre presunto acoso sexual

Jacarta –Emprendedor de marca local que también es creador de contenidos. Mohan Hazian proporcionar aclaraciones sobre casos sospechosos Acoso sexual quien arrastró su nombre. En una carga en su cuenta de historias de Instagram que se subió esta noche, Mohan Hazian desestimó las acusaciones formuladas en su contra que se volvieron virales en las redes sociales de X.

«Hola, soy Mohan Hazian. Debes haber escuchado que X leyó sobre la persona con las iniciales M. Aquí quiero explicar que no me siento ni soy la persona a la que acusa», dijo Mohan en el breve video.

Mohan admitió que las acusaciones generalizadas que se le dirigieron sobre M habían tenido un impacto significativo en su familia, así como en la imagen del producto. Aunque Mohan dijo que las acusaciones formuladas en su contra no eran ciertas.

«Porque la narrativa ya ha circulado y tiene un efecto en mí, en mi marca, especialmente en mi familia. Aunque yo no cometí las acusaciones», continuó.

Mohan Hazian también reiteró que las acusaciones que circulan en las redes sociales de X contra él son infundadas. También ofrecerá una rueda de prensa el martes por la mañana a las 08.00 horas para aclarar este informe.

«Así que debéis saber que esto es perjudicial para mí, perjudicial para la gente que me rodea y que no sabe nada de esto. La cuestión es que todas estas acusaciones son acusaciones infundadas que aclararé mañana en la conferencia de prensa a las 8 en punto. Eso es todo de mi parte», dijo.

El comienzo de los problemas de la Osa Mayor

Anteriormente, los usuarios de las redes sociales quedaron conmocionados por un caso de presunto acoso sexual que involucraba el nombre de un creador de contenido y emprendedor con las iniciales M. Este caso surgió luego de que el usuario X con la cuenta @aarummanis subiera un hilo sobre la desagradable experiencia que vivió.

En el hilo del domingo 8 de febrero de 2026, este incidente comenzó cuando el usuario de la cuenta era un talento para una sesión de fotos/video para una de las marcas locales de M. En el momento del incidente en mayo de 2020, el propietario de la cuenta sintió que no había nada extraño durante la sesión de fotos.

Sin embargo, las cosas cambiaron una vez finalizada la sesión de fotos. Se dijo que el propietario de la cuenta en ese momento planeaba irse a casa y le ofrecieron comer juntos. Admitió que en aquella época la invitación a comer juntos era algo común. También pensó que en ese momento el dueño también estaba invitando a comer a otros talentos, pero aparentemente no.