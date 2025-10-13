Grupo de trabajo contra incendios forestales oficialmente disuelto

Jacarta – Jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) Suharyanto dijo Grupo de trabajo sobre incendios forestales y Tierra (Incendios forestales y terrestres), que estaba formado por el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, fue oficialmente disuelto.

La disolución del Grupo de Trabajo sobre Bosques y Silvicultura se basó en el hecho de que este año se había producido una disminución en la superficie de bosque quemada y demostró que los incendios forestales y terrestres podían controlarse.

«La oficina de incendios forestales y terrestres formada por el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad se disolvió hace dos semanas y volvió a las funciones de los respectivos ministerios e instituciones», dijo Suharyanto en la Exposición 2025 sobre el control de incendios forestales y terrestres en la Oficina del Ministerio de Bosques, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.



Ministro de Bosques Raja Juli Antoni

Según Suharyanto, el grupo de trabajo de Karhutla se formó debido a la situación de incendio forestal masivo que estaba perturbando a la comunidad, y el humo llegó incluso a los países vecinos. La gestión de los incendios forestales y terrestres puede controlarse gracias a la coordinación entre ministerios e instituciones en el grupo de trabajo formado por el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, que fue disuelto hace sólo dos semanas.

«Desde BNPB, el despliegue de recursos este año es relativamente menor. Este año desplegamos sólo 12 helicópteros de patrulla, luego sólo 18 helicópteros de bombardeo de agua. En comparación con 2024-2023, hubo más de 40 helicópteros de bombardeo de agua y helicópteros de patrulla», dijo Suharyanto.

En el mismo lugar, Ministro de Silvicultura (El ministro de Bosques), Raja Juli Antoni, dijo que las operaciones de control de incendios forestales y terrestres (karhutla) de este año fueron declaradas finalizadas, aunque el gobierno permaneció alerta para combatir los incendios en varios puntos.

«Aunque hay dos provincias cuyos gobernadores han decidido por decreto que la alerta por incendios forestales y terrestres no terminará hasta noviembre, en general, una vez más podemos decir oficialmente que la operación de control de incendios forestales y terrestres está completa», afirmó el ministro de Bosques, Raja Juli Antoni.

Las dos provincias que han declarado condiciones de alerta por incendios forestales y terrestres hasta finales de noviembre son Riau y Sumatra del Sur. Con respecto a este asunto, su partido mantendrá más discusiones sobre nuevas contramedidas.

El Ministro de Silvicultura, Raja Juli, confirmó que aunque la operación de control de incendios forestales y terrestres fue declarada finalizada, el gobierno todavía estaba en alerta en varios lugares, especialmente en lugares distintos de las áreas prioritarias, a saber, Riau, Jambi, Sumatra del Sur, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central y Kalimantan del Sur.