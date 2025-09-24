La temporada 4 de ‘Bel-Air’ emite Tyra Banks en el papel invitado

Tyra Banks viene a «Air«Para su última temporada.

Banks se estrella invitada en la temporada 4 de la Pavo real serie dramática, que fue Anteriormente anunciado para ser la última temporada. Banks jugará «un ex compañero de clase universitario con una gran personalidad que Viv (Cassandra Freeman) se reúne a regañadientes».

El papel marca un momento de círculo completo para Banks, quien tuvo un descanso temprano en su carrera como actor como personaje recurrente Jackie Ames en la cuarta temporada de «El Príncipe Fresh de Bel-Air». Si bien es mejor conocida por su carrera de modelaje y la creación/organización de «America’s Next Top Model», los créditos de actuación de Banks incluyen películas como «Size Life», «Coyote Ugly» y «Love & Basketball», así como espectáculos como «Glee», «Gossip Girl e» Inseguro «.

Ella es representada por Echo Lake Entertainment, Uta, Johnson Shapiro Slewett & Kole e IMG para modelar.

Como se anunció anteriormente, la temporada 4 de «Bel-Air» se estrenará el 24 de noviembre en Peacock. El elenco del programa incluye a Jabari Banks como Will, Adrian Holmes como Phillip Banks, Freeman como Vivian Banks, Olly Sholotan como Carlton Banks, Coco Jones como Hilary Banks, Akira Akbar Akbar Banks, Jimmy Akola Geoffrey, Jordan L. Jones como Jazz y Simone Joy como Jones como Jones como Lisa. Coco Jones, Akbar, Jordan L. Jones y Joy Jones son estrellas invitadas recurrentes.

La serie está inspirada en un video viral creado por Morgan Cooper que reinventó la comedia de situación «Fresh Prince of Bel-Air» como una serie dramática.

Carla Banks Waddles sirve como escritora, showrunner y productora ejecutiva de la serie. Cooper también es productor ejecutivo y director de la serie. Dirigirá los dos episodios finales de la temporada 4. Will Smith, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Meléndez, Benny Medina, Quincy Jones y Andy & Susan Borowitz sirven como productores ejecutivos. David Boorstein, Des Moran, Shukree Tilghman, Felicia Pride son coproductores ejecutivos, con Nick Copus, Keesha Sharp y Tina Mabry dirigiendo múltiples episodios junto a Cooper. La serie es producida por Universal Television y Westbrook Studios, una división de Jada Pinkett Smith y la compañía de medios de Will Smith Westbrook Inc.