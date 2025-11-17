Mientras los funcionarios del BPN no quieran ser invitados a colaborar, la Land Mafia definitivamente escapará.

Jacarta – Ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN) Nusron Wahid destacó la integridad y la firmeza moral de las principales filas clave del BPN en la lucha mafia terrestre.

«Mientras los funcionarios del BPN no quieran verse involucrados en una connivencia, la mafia de la tierra definitivamente huirá. Sólo pueden moverse si se abre una puerta desde dentro. Si cerramos la brecha con fuerza, se dispersarán por sí solos», dijo Nusron en una declaración en Yakarta, citada el martes 18 de noviembre de 2025.

Según él, todos los esfuerzos por digitalizar, mejorar la gobernanza y reforzar la normativa serán en vano si todavía existen lagunas de compromiso en el Ministerio de ATR/BPN.



Ministro de ATR/BPN, Nusron Wahid

Las malas prácticas siempre encontrarán lagunas en diversas formas, dondequiera y en cualquier época. Todo país moderno siempre enfrenta dos fuerzas: las que mantienen el orden y las que intentan destruirlo.

Por lo tanto, la estrategia principal no es sólo perseguir a los perpetradores, sino también fortalecer la principal fortaleza del país, es decir, la integridad del aparato del Ministerio ATR/BPN.

«Si los erradicamos, volverán a aparecer en una forma diferente. Lo que cambia es sólo el modelo, no sus malas intenciones. La forma más efectiva de lidiar con la mafia de la tierra es garantizar que la gente del BPN sea fuerte, adecuada y haga cumplir las reglas con firmeza», afirmó Nusron Wahid.

Agregó que el profesionalismo del aparato, la disciplina administrativa y el pleno cumplimiento de los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) son las bases para cerrar todos los espacios de juego de la mafia terrestre. No puede haber ningún compromiso, por pequeño que sea.

«Mientras los funcionarios y empleados no quieran verse involucrados en la colusión, la mafia no podrá entrar. No importa cuánto lo intenten, si no somos tentados, ellos (la mafia de la tierra) definitivamente fracasarán», afirmó.

Nusron enfatizó que el Estado siempre estará presente en cada asunto de tierras y garantizará que todo el proceso de resolución del caso sea objetivo, transparente y conforme a la ley.

Por esta razón, transmitió el mensaje de que la limpieza de la tierra de Indonesia comienza con el mantenimiento de la integridad interna de ATR/BPN. (Hormiga)