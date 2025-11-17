El delantero del Manchester United se recupera de una lesión

El joven del Manchester United, Joe Hugill, no ha estado cedido en Barnet desde que se lesionó hace tres meses.

Joe Hugill fue cedido a Barnet. (Imagen: 2025 Getty Images)

El delantero del Manchester United Joe Hugill no estará cedido en el Barnet durante tres meses debido a una lesión.

Hugill fue titular en los dos primeros partidos de la temporada de Barnet contra Fleetwood Town y Bromley, pero ha estado ausente desde principios de agosto.

Casi todos los jugadores de la cantera que salen cedidos del United tienen una cláusula de revocación que puede activarse al cabo de seis meses. Esto brinda la oportunidad de evaluar si es mejor para el joven permanecer en préstamo.

Queda por ver si Hugill pasará la segunda mitad de la temporada en Barnet. El contrato del joven en Old Trafford expira en junio, pero el United tiene la opción de extenderlo por otros 12 meses.

Barnet ascendió de la Liga Nacional la temporada pasada y ocupa el undécimo lugar en la Liga Dos.

Hugill, de 22 años, pasó la primera mitad de la temporada pasada cedido en el Wigan Athletic. Fue llamado en la ventana de transferencia de enero y cedido a Carlisle para la segunda mitad de la campaña.

United fichó a Hugill de la academia de Sunderland en 2020 y formó parte del equipo ganador de la Copa Juvenil FA en 2022 junto a Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho y Dan Gore.

Hugill fue cedido a Burton Albion en 2024 y a Altrincham en 2023.

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.