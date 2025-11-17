Mientras lloraba, Helwa Bachmid dijo que la historia del abandono de Habib Bahar no fue un drama

VIVA – No Helwa Bachmid Regresó a los reflectores luego de aparecer en una transmisión en vivo junto a su madre mientras lloraba y decía que todas las historias que compartía eran ciertas. Enfatizó que no buscaba sensaciones ni creaba drama como mucha gente lo acusaba.

Lea también: El caso de Habib Bahar y Helwa Bachmid es emocionante. Esta es una fuerte advertencia del Profeta para los maridos que abandonan a sus esposas



En la transmisión en vivo, Helwa parecía incapaz de controlar sus emociones al responder a los comentarios de los internautas. También respondió a las objeciones de la primera esposa. Habib Bahar, Fadlun Faisal Balghoitsquien dijo que estaba mimado y que no podía aceptar la ajetreada vida de Habib como predicador. Desplázate hacia abajo para ver el artículo completo.



Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

Lea también: LO MÁS POPULAR: Helwa Bachmid revela que Habib Bahar ha vuelto con su antigua esposa, Ruben Onsu Sentil Sarwendah



«¡Ustedes, los lacayos de Fadlun, dicen que estoy actuando, esta es la verdad!» dijo Helwa Bachmid, citado en Instagram @lambe_turah el martes 18 de noviembre de 2025.

Estos comentarios se refieren a la primera esposa de Habib Bahar, Fadlun Faisal Balghoits o conocida familiarmente como Luna Balghoits, quien defendió a su marido. Anteriormente, Luna dijo que Helwa era una malcriada y no podía aceptar la apretada agenda de su marido.

Lea también: ¡Hace más calor! La esposa legal de Habib Bahar bin Smith rocía a Helwa Bachmid: Hay muchas esposas, hay que entenderlo



La declaración de Fadlun pareció acorralar a Helwa, pero la modelo en realidad enfatizó que no tenía ningún negocio con la primera esposa de Habib Bahar. «No tengo negocios con Fadlun, tengo negocios con Bahar. De hecho, Fadlun pretende aclarar las cosas», dijo.

Anteriormente, Helwa Bachmid causó revuelo en el público luego de revelar que había estado abandonada durante un año luego de casarse en secreto con Habib Bahar bin Smith. Helwa admitió que no recibió los cuidados adecuados, no recibió orientación religiosa y ni siquiera estuvo acompañada durante su embarazo hasta que dio a luz.

Esta historia generó debate, especialmente después de que la primera esposa lo negara y dijera que Helwa sólo estaba exagerando la situación. Sin embargo, Helwa lo negó rotundamente. Afirmó que cada una de sus quejas era una experiencia personal que realmente había vivido.

En la misma transmisión en vivo, también se vio a la madre de Helwa llorando mientras confirmaba todo lo que había dicho su hija. Incluso admitió que estaba decepcionado de sí mismo porque había aceptado casarse con Helwa en serie con Habib Bahar.

«¿Por qué le daría un matrimonio no registrado? Algunos de mis hijos lo han pedido, incluso los artistas lo han pedido. No quiero porque él dijo mamá, espera un minuto, no quiero casarme. Si supiera que obtendría un matrimonio no registrado, ¿por qué le daría a mi hijo un matrimonio con alguien así?», dijo la madre.