El entrenador de Conor McGregor lanza una importante actualización sobre su regreso

Conor McGregorEl entrenador de John Kavanagh recientemente entregó una actualización importante sobre su regreso a UFC. Parecía confiado en el regreso de McGregor y compartió que el irlandés está entrenando activamente nuevamente.

McGregor compitió por última vez en su pelea de trilogía con Daniel Poirier en UFC 264 en 2021. Esa pelea terminó después de que el irlandés sufrió una grave lesión en la pierna al final de la 1ª ronda. Esa lesión lo dejó incapaz de continuar y Poirier obtuvo un nocaut técnico por interrupción del médico.

Estaba previsto que McGregor regresara el año pasado en UFC 303 contra Michael Chandler. Sin embargo, sufrió otro revés y se retiró de la pelea. Aun así, el irlandés quiere encabezar la cartelera de la Casa Blanca y está plenamente comprometido con ese objetivo.

Kavanagh dijo que sus conversaciones recientes con McGregor fueron positivas y directas. Explicó que el ex campeón de dos divisiones de UFC ya está planificando su cronograma de entrenamiento. Aunque McGregor está ansioso, señaló que UFC decidirá si compite en la Casa Blanca.

“Por nuestra parte, estamos 100 por ciento dentro. Absolutamente. [McGregor has] «Me pidieron que básicamente diseñara un programa desde ahora hasta junio sobre cómo intensificaremos nuestro entrenamiento», dijo Kavanagh durante su aparición en El show de Ariel Helwani. «Vuelve a aparecer, regresa al gimnasio casi todas las mañanas, temprano, y se divierte».

Añadió:

«Ya me ha encargado que reúna un equipo de compañeros de entrenamiento adecuados. Alguien en el gimnasio, alguien en su casa. Está completamente encerrado».

El entrenador de Conor McGregor nombra al oponente ideal para su regreso

El entrenador de Conor McGregor, John Kavanagh, también nombró al oponente que considera mejor para McGregor. si el UFC libros de McGregor sobre el Casa Blanca tarjeta, cree Kavanagh Michael Chandler tiene más sentido.

McGregor y Chandler han sido vinculados a una posible pelea desde que entrenaron El luchador definitivo. Su pelea planeada para UFC 303 fracasó después de que McGregor se retirara. Más tarde, ‘Iron’ luchó contra Charles Oliveira.

hablando con Ariel HelwaniKavanagh dijo que McGregor y Chandler tienen una historia el uno con el otro. Él cree que sus personalidades despertarían un gran interés.

Kavanagh también cree que sus conferencias de prensa entretendrían a los fanáticos y que sus estilos crearían una pelea amigable para los fanáticos.

“[Michael] Chandler no se ha quedado callado sobre querer ser ese tipo [who fights McGregor at the White House]. Creo que el enfrentamiento tiene sentido, creo que sería divertido», dijo Kavanagh. «Me encantaría. Creo que tienen un poco de chispa entre ellos. Ellos algunas cosas juntos antes. Creo que sería una semana de pelea divertida, conferencia de prensa, todo eso”.

Kavanagh dice que la mentalidad de McGregor ha cambiado

Kavanagh también notó un cambio importante en la mentalidad de McGregor.

McGregor ha sido abierto sobre su crecimiento espiritual en los últimos meses y Kavanagh ha visto ese cambio en el gimnasio. Señaló que ‘The Notorious’ entrena con un propósito y deja atrás las distracciones, y también ha compartió la experiencia con su familia.

«No estoy diciendo nada que él mismo no haya dicho ya, pero tuvo un pequeño despertar espiritual, un pequeño viaje», dijo Kavanagh. El show de Ariel Helwani. «Hay una vibra un poco diferente con él, en esta etapa. Muchas veces, viene al gimnasio y la familia viene. Es un poco un día familiar. Pero sí, será interesante ver cómo va».