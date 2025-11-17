Mil KPM en Pemalang son independientes

Pemalang (ANTARA) – Alrededor de mil familias beneficiarias (KPM) en Pemalang Regency, Java Central, han finalizado su participación como beneficiarios de asistencia social al independizarse (graduarse) como beneficiarios de la asistencia del Programa Family Hope (PKH).

El Ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, dijo en Pemalang el lunes que el PKH no está destinado a brindar asistencia permanente, sino más bien a ser una red temporal para promover la independencia económica de las familias.

«Aquellos que eran graduados fueron incorporados anteriormente, ahora han ascendido a facilitados. La facilitación no es menos que la ayuda, de hecho es más bien programas de asistencia de capital y otros programas que estarán mucho más desarrollados que recibir ayuda», dijo.

La graduación se produjo después de que los resultados de la verificación mostraran que los KPM podían satisfacer de forma independiente sus necesidades básicas, eliminando su dependencia de la asistencia social.

En su intervención en el evento «Graduación radiante de Pemalang, asistencia social temporal, poderosos para siempre» en Pemalang, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo que esta graduación fue el resultado de un largo proceso conjunto.

“El estado está aquí para brindar alivio a través de estímulos y, en última instancia, estos residentes pueden volverse independientes”, dijo.

Hasta ahora, el gobierno provincial de Java Central también ha implementado varios programas para mejorar el bienestar de la comunidad, comenzando por brindar asistencia en la reparación de casas inhabitables (RTLH), asistencia educativa, así como capital y orientación para las MIPYMES.

«Créanme, todos nosotros no abandonaremos a nuestros padres y madres incluso si nos graduamos hoy. También nos hemos mudado a los diez distritos/ciudades más pobres», dijo.

Según el plan, su partido también está preparando un evento de graduación simultáneo para 35 distritos/ciudades, que se estima alcanzará los 40.000 KPM.

«Prepararemos a 40.000 personas que se graduarán en el estadio Jatidiri de Semarang», dijo.

Lea también: Bank Jateng Pemalang aumenta la educación financiera a través de una colaboración innovadora con el mundo universitario