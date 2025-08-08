Alguien debe estar en prisión

Yakarta, Viva – Político del partido Gerindra y padre de Azizah salsha, OTROS ROSIADEAsumir oficialmente medidas legales contra la cuenta de Tiktok @ibaratbradprittt. Fue al edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, para informar la cuenta de la supuesta difusión de una calumnia grave que arrastró el nombre de la princesa.

Andre explicó que esta decisión fue tomada a solicitud directa de Azizah, quien quería que este caso fuera una lección para el público para no extender descuidadamente las acusaciones. ¡Desplácese por la información completa!

«Mi hijo Azizah también quiere informar, una cuenta que difunde la calumnia, esta es que la lección. Más tarde el abogado informará», dijo Andre, según YouTube, el sábado 9 de agosto de 2025.

Andre enfatizó que no habría una manera pacífica para este caso. A diferencia de antes, Azizah a menudo perdona y revoca informes de esparcidores de calumnias. Pero esta vez, Andre dijo que se ha aprobado el límite de paciencia.

«La gente es paciente, paciencia. Todos somos personas comunes», dijo.

«Fue calumniado repetidamente, al principio éramos pacientes, pero para aprender, de modo que en el futuro había la necesidad de algo que no fue perdonado e incluido en la prisión», agregó.

El contenido que se convirtió en la base del informe contó con dos personas en un podcast, uno de los cuales era hacer acusaciones de que Azizah Salsha había tenido relaciones sexuales con su ex lover, Philo Paz Armand. La acusación se consideró muy grave y difamó el buen nombre de la familia.

«Así que queremos probar estas gafas (mostrar videos). Esta acusación con gafas, de modo que Azizah más tarde informa, a través de su abogado, para que sea claro. En un tiempo debe haber aprendizaje», dijo Andre.

No solo sobre la sustancia de la calumnia, Andre también criticó la forma en que se entregó en el video que según él era inapropiado. Dijo que el estilo de hablar del fabricante de contenido era demasiado suave y expresó fuertes críticas en un tono de sátira.

«En mi opinión, esto debe tener un efecto disuasorio para que no se repita, porque la calumnia es extraordinaria», dijo.

«En mi opinión, cómo es que su boca es como una mujer. Lo siento, no acosé a las mujeres. Pero lo siento, tan débil», agregó.

Andre también enfatizó que la acusación no solo dañó a Azizah personalmente, sino que también atacó la dignidad de su familia. Con este informe, espera que haya consecuencias legales estrictas para que los esparcidores de calumnias se conviertan en ejemplos y aprenden en la era de las redes sociales cada vez más salvajes.