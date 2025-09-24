Meredith Averill ambientada en Amazon

Cocreador «Locke & Key» Meredith Averill ha sido traído como el nuevo showrunner para AmazonasLa próxima adaptación de la serie de televisión de la exitosa novela de Romantasy «Cuarto ala. «

Basado en la serie de libros romantasy «The Empyrean» de la autora Rebecca Yarros, «Fourth Wing» se encuentra dentro del brutal mundo del Basgiat War College, donde solo hay una regla: graduado o die. Siempre se esperaba que Violet Sorrengail de veinte años viviera una vida tranquila, pero la envió por un camino completamente diferente cuando su madre, una general en el ejército, le ordena unirse a los cientos de candidatos que se esfuerzan por convertirse en Riders de Dragon, la élite de Navarre.

La serie de libros «The Empyrean» de Yarros comenzó con el lanzamiento del best-seller «Fourth Wing» de New York Times en mayo de 2023, seguida de la secuela «Iron Flame» en noviembre de 2023 y el tercer libro «Onyx Storm» en enero. Los títulos y las fechas de lanzamiento para los libros del cuarto y quinto planeado aún no se han anunciado.

Primero en desarrollo en octubre de 2023, la serie de televisión «Fourth Wing» es producida por Amazon MGM Studios y la Sociedad Outlier de Michael B. Jordan. El proyecto aún no ha sido ordenado para series y no tiene un elenco adjunto.

Averill se une a «Fourth Wing» como Showrunner después de la salida de Moira Walley-Beckett («Anne With a E» Creador y escritor «Breaking Bad») del papel en julio Después de firmar como showrunner en el verano de 2024.

Junto con Averill, los productores ejecutivos adicionales en «Cuarto Ala» incluyen a Jordania y la presidenta de Outlier Elizabeth Raposo, así como a la autora Yarros. Liz Pelletier y Sherryl Clark están produciendo para Premeditated, la compañía hermana a la editorial de «Cuarto Ala» Entangled Publishing. Vicepresidente Ejecutivo de TV Stefano Agosto de la Sociedad Outlier de la Sociedad Outlier será de productos ejecutivos.