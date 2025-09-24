Ridwan Kamil rechaza la paz con Lisa Mariana, diferente expresión de Ahmad Assegaf-Tasya Farasya

Yakarta, Viva – Las noticias sobre artistas y figuras públicas nunca están vacías de lectores. Incluyendo preguntas Ridwan Kamil quien se negó firmemente a hacer las paces con Lisa Mariana. La terrible especulación detrás de la muerte del actor chino Yu Mengelong también está siendo cazada por los internautas.

Sin mencionar la expresión diferente de Ahmad Assegaf y Tasya farasya en el juicio de divorcio a la condición Fahmi bo que es cada vez más alarmante. Para leer las noticias completas, aquí presentamos la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el miércoles 24 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Ridwan Kamil rechaza Damai, Lisa Mariana: Nos reunimos en la corte



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Los esfuerzos pacíficos que se habían iniciado en un caso de supuesta difamación entre el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil y Lisa Mariana finalmente se encontraron con un callejón sin salida. La reunión de mediación que se celebró recientemente terminó sin un acuerdo, por lo que el caso ciertamente continuaría en el ámbito de la corte.

La noticia del fracaso de esta mediación fue transmitida por primera vez por el abogado de Lisa Mariana, Johnboy Nababan. Hizo hincapié en que su partido ahora está listo para seguir todo el proceso legal que tendrá lugar.

Leer más aquí.

La terrible especulación detrás de la muerte de Yu fue Mollen, el nombre Song Yiren fue arrastrado



Aktris China, Song Yiren.

La repentina partida del actor chino, Yu Menlamb, todavía deja un profundo dolor y un gran signo de interrogación para sus fanáticos. En lugar de aceptar que el actor murió en un accidente, algunos fanáticos creían que había una oscura conspiración detrás de la tragedia.

Un artículo que está ocupado circulando en la comunidad de amantes del drama chino revela una narrativa impactante. Se afirmó que Yu Menglong mantuvo evidencia del crimen de un hombre llamado Xin Qi en un USB. La evidencia llamada muy importante fue supuestamente asegurada por el actor de una manera extrema, a saber, tragándola para no caer en manos de la fiesta que lo persigue.

Leer más aquí.

Diferencias en las expresiones de Ahmad Assegaf y Tasya Farasya al asistir al juicio de divorcio



La expresión de Ahmad Assegaf y Tasyara Farasya cuando asisten al primer juicio de divorcio Foto : Instagram/Eradicación. Kehalauan.Reall

La pareja Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se sometieron a un juicio de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta hoy el miércoles 24 de septiembre de 2025. Este juicio inmediatamente llamó la atención del público, no solo por su condición de pareja que a menudo se usaba como modelos a seguir, sino también por su expresión cuando estaban presentes en los tribunales que eran muy diferentes entre sí.

Ahmad Assegaf vino con una camisa blanca de manga larga combinada con pantalones gris oscuro. Se sentó junto a su asesor legal y tuvo una sonrisa al equipo de medios. Aunque bombardeado con una pregunta, Ahmad eligió el silencio sin dar una sola respuesta, como en el video subido por la cuenta @Pembasmi.kehaluan.Reall.

Leer más aquí.

La condición es cada vez más alarmante, Fahmi Bo no es apetito para defecar en la cama

Fahmi Bo, que alguna vez fue conocido como el comportamiento divertido y el carisma de pantalla ancha, ahora está en una condición de salud cada vez más preocupante. Después de meses de luchar contra una serie de complicaciones de enfermedades crónicas, se informó que Fahmi Bo disminuyó drásticamente, incluida la pérdida de apetito y la incapacidad para moverse diariamente.

Esta noticia fue en el centro de atención después de que el presentador Melaney Ricardo, su amigo cercano, compartió observaciones personales después de su segunda visita a la casa del actor de 51 años.

Leer más aquí.