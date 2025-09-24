Palace confirma que el programa MBG no necesita ser detenido: el problema será evaluado

Yakarta, Viva – El palacio estatal a través del Wamensesneg, Juri Ardiantoro, respondió a la insistencia de la comunidad que solicitó un programa de alimentación nutricional gratuita para ser detenido por el caso masivo envenenamiento Mass Tiempos recientes.

El jurado confirmó que el programa Mbg No es necesario parar. El gobierno, dijo, escuchará todas las aspiraciones de la comunidad relacionadas con todos los programas de prioridad, incluido MBG.

«Ciertamente se escucha, de hecho algunas aspiraciones de algunas personas que piden allí evaluación En total, hay un despido temporal, también hay mientras estamos reparados, pero no hay necesidad de detenerse totalmente «, dijo el jurado a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

El jurado agregó que todas las aspiraciones de la comunidad se convertirían en aportes del gobierno. Además, el problema que surge será un material para la evaluación del gobierno en el futuro.

«Por supuesto, este será un buen aporte para el gobierno, pero hasta el día de hoy MBG continuará, y los problemas que ocurren pronto serán superados, evaluados para encontrar una salida», dijo.

Anteriormente, la Comisión Adjunto de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) Jasra Putra le pidió al gobierno que evalúe relacionada con la disposición alimentar para estudiantes.

Porque, ha habido muchos casos debido al consumo de MBG.

«KPAI propone detenerse temporalmente, hasta que el instrumento de pautas y supervisión que se ha realizado está realmente bien implementado», dijo.

KPAI enfatizó la importancia de que el gobierno escuchara las opiniones de niños o estudiantes/estudiantes que son objeto del Programa de Alimentación Nutritiva (MBG) gratuito para proporcionar información en los esfuerzos para mejorar la calidad de MBG en el futuro.

«Es muy importante escuchar los hallazgos de los beneficiarios del programa, a saber, los niños. Los mensajes clave que encontramos, primero, el mensaje del encuestado del niño sobre su vigilancia al ver la calidad de los alimentos MBG. Esto se convierte en un mensaje clave para los niños para que los alimentos distribuidos no sea maloliente ni rizado», dijo.

Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Según KPAI, la aceleración del programa MBG que se ilustra como un ‘automóvil excesivo’ en la carretera sin control tiene el potencial de poner en peligro a los niños. KPAI instó al gobierno ‘frenar por un momento’ a evaluar y garantizar que el MBG otorgado a la calidad, la higiénica, la distribución y la gestión de emergencias sean más estandarizadas.

«No perseguí el objetivo, sino que ignore la seguridad de los niños. Especialmente si imaginamos a los niños de la edad temprana que son víctimas, esto es alarmante», dijo.