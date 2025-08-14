Únete a la economía indonesia, Bos OJK llama a un total de RP. 32 billones

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk), Mahendra Siregar dijo que el valor total de los ahorros de los estudiantes en los bancos ha alcanzado un valor bastante fantástico, que es igual a Rp. 32 billones.

Esto se transmitió en el «Me gusta) 2025» 525 «, que estaba en manos de OJK junto con Bank Indonesia (BI), el Ministerio de Finanzas, y LPS, con el tema» Young Generation Intelligent Finance, hacia Indonesia Gold «.

«Los depósitos de los estudiantes, a saber, los ahorros otorgados a los niños en edad escolar, en este momento, como ser increíble, el valor ha alcanzado más de RP 32 billones», dijo Mahendra como transmitida en la Autoridad de Servicios Financieros de YouTube, jueves 14 de agosto de 2025.

Presidente de OJK Mahendra Siregar

Explicó que el número total de RP 32 billones de ahorros para estudiantes también provino de la gran cantidad de clientes bancarios entre los estudiantes indonesios, por un total de 59 millones de propietarios de ahorros.

«Pero el RP 32 billones se recogió de hecho, porque había casi 59 millones de propietarios de ahorros o depósitos de estudiantes», dijo.

Aunque el contenido de los ahorros de 59 millones de cuentas de ahorro para estudiantes es ciertamente diferente, pero Mahendra afirmó sentirse orgulloso porque el espíritu de salvar entre los estudiantes indonesios aún es muy alto.

Por lo tanto, también espera que los ahorros de los ahorros de los estudiantes también puedan usarse más tarde para apoyar sus respectivas necesidades, especialmente aquellas relacionadas con la educación y su futuro como la próxima generación de la nación.

«Y si observa (total) la cantidad es RP. 32 billones, creo que todo tiene su contenido, aunque, por supuesto, el valor no es el mismo. Pero, además de, por supuesto, utilizado para las necesidades de cada hermano menor, también es necesario construir nuestra nación», dijo Mahendra.

Además, continuó Mahendra, de hecho, el número total de depósitos estudiantiles en los bancos que alcanzaron Rp 32 billones, también había ayudado a crear un crecimiento económico en el país.

«Por ejemplo, para construir actividades de crecimiento económico en Indonesia, crear empleos y también proporcionar préstamos al crecimiento de los hermanos menores. Por lo tanto, la contribución en forma de ahorro, entonces a su vez también proporcionará valor agregado y grandes contribuciones a esta nación», dijo.