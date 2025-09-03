El Ministerio de Religión asegura que el proceso de transferencia de activos al Ministerio de Hajj funcione sin problemas

Yakarta, Viva – Viceministro de Religión (Wamenag) de la República de Indonesia, el padre Syafi’i confirmó el proceso de transición activo relacionado con el hajj en su ministerio para Ministerio de Hajj corriendo suavemente. Porque, en este momento, el proyecto de ley Hajj ha sido ratificado, y el proceso de formación de Sotk continúa siendo discutido juntos gobierno.

«Debe tener la transferencia de la transferencia de la gestión de peregrinación del Ministerio de Religión al Ministerio de Hajj cuyas leyes estaban aprovechando ayer. Pero aún continúa», dijo el padre Syafi’i a los periodistas en el complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Sin excepción, Padre se aseguró de que todos los activos relacionados con Hajj fueran transferidos al Ministerio de Hajj. De hecho, continuó, hasta que la estructura hacia abajo también sea desviada.

«Entonces, tal vez en el Director General de PHU, todo el movimiento al Ministerio del Hajj. Hasta la oficina regional, el jefe de Hajj, se movió. A continuación había una sección de Hajj, incluidas embarcaciones», dijo el padre.

«Los funcionarios y activos de este año deben trasladarse completamente del ministerio religioso al ministro de Haj, dijo.

Por otro lado, el padre no ha explicado en detalle relacionado con la transición del activo. Sin embargo, se dice que el gobierno preparó un presupuesto y puede ejecutarse de inmediato.

«Pero eso debe procesarse. Y la implementación completa de la peregrinación en 2026 ya no puede ser implementada por el ministerio religioso, sino que el ministro de Haj y Umrah lleva a cabo», dijo.

Se sabe que el Parlamento y el Gobierno ratificaron oficialmente el proyecto de ley (RUU) con respecto a la Tercera Enmienda a la Ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah.

Esta ratificación se celebró en una reunión plenaria presidida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Cucun Ahmad Syamsurijal, en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Inicialmente, el gobierno representado por el Ministro de Derecho (Menkum), Supratman Andi Agtas expresó opiniones e informes gubernamentales de la nueva ley Hajj y Umrah.

Más tarde, Cucun pidió a todos los miembros del proyecto de ley de peregrinación y Umrah que sean legales.

«Además, preguntaremos a los participantes de la Sesión Honorable, si el proyecto de ley sobre la Tercera Enmienda a la Ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, puede aprobarse en las leyes», preguntó Cucun.

«De acuerdo», dijeron todos los miembros del consejo seguidos del martillo y una señal de la ley legal Hajj y Umrah.