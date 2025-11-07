Mejor Zoogether’ para Animal Kingdom

El parque temático Animal Kingdom de Disney World ha presentado un nuevo espectáculo, «Zootopia: Better Zoogether».

Esta experiencia inmersiva de nueve minutos comienza el viernes en el parque de Florida y celebra los biomas de “Zootopía.«El espectáculo marca un momento de cierre del círculo para»Zootopía 2” codirectores Jared Bush y Byron Howardquien inició conversaciones hace más de tres años sobre traer algo único a Animal Kingdom.

«Comenzamos nuestro viaje con la primera ‘Zootopia'», dice Bush. «Vinimos aquí como parte de nuestra investigación y pasamos mucho tiempo con los animales aquí y detrás de escena». Howard añade que trabajar con Walt Disney Imagineers para concebir la idea fue un gran calentamiento para el dúo mientras se preparaban para sumergirse en “Zootopia 2”. «No habíamos tocado a estos personajes por un tiempo, por lo que involucrar a nuestros animadores de personajes y aprender cómo moverlos para hacer locuras fue emocionante».

Entre esas “cosas locas” se encuentran morsas que escupen, un espectáculo de patinaje sobre hielo y un espectáculo de drones con ratones.

El programa en sí combina tecnología 3D con elementos 4D, sumergiendo al público en las vistas, sonidos y olores del mundo de “Zootopia”. Bush y Howard colaboraron estrechamente con Chris Beatty, ejecutivo de cartera creativa de Imaginación de Walt Disney. Beatty enfatiza que la clave para crear el programa fue contar una historia clara en un formato breve.

«No tenemos un período de dos horas para analizar el desarrollo de los personajes, sus relaciones y quiénes son», explica Beatty. «Tenemos que tener muy clara la historia que queremos contar y cómo queremos transmitirla a nuestros invitados». Para Imagineering todo comienza con la historia. El equipo se centró en la idea de interconexión entre todos los seres vivos y en cómo estos elementos son simbióticos entre sí. La narrativa de armonía entre diferentes biomas de “Zootopia” proporcionó al equipo de Beatty una base sólida. Una vez establecido esto, “fue fácil empezar a imaginar lugares como Tundra Town, Sahara Square y nuevos entornos en desarrollo, como Marsh Market”.

Marsh Market es una nueva incorporación a los entornos acuáticos y reptilianos de “Zootopia 2”. Para sumergir al público en este mundo, Beatty dice: «Estamos usando agua, no sólo animación 3D de lenguas gigantes que salen y enjabonan al público». Y añade: «Los efectos del agua están perfectamente sincronizados y el público se vuelve loco».

Además del regreso de Judy Hopps y Nick Wilde, el programa se centra en el oficial Clawhauser, con la voz de Nate Torrence. Howard describe al querido personaje Clawhauser como «nuestro amuleto de la suerte». Y añade: «Todo el mundo ama a Claws. Él es parte de la primera película, de la segunda, y ahora es una gran parte de esta serie». Howard concluye: «Tiene mucho sentido centrar el espectáculo en torno a las travesuras de Clawhauser».

“Zootopia 2” se estrena en cines de todo el país el 26 de noviembre.