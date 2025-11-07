Jimly Cs sostendrá su primera reunión con el jefe de la Policía Nacional el 10 de noviembre

Jacarta – Comisión Reforma policia nacional celebrarán su primera reunión conjunta Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo en la Jefatura de la Policía Nacional el lunes 10 de noviembre de 2025.

«Primero celebraremos una reunión interna y si Dios quiere, el lunes a la 1 en punto celebraremos la primera reunión en la oficina de la Policía Nacional, en la oficina del Jefe de la Policía Nacional», dijo el presidente de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía, Jimly Asshiddiqie, después de ser inaugurado por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

Jimly afirmó que la Comisión Nacional de Reforma de la Policía trabajaría de inmediato solicitando aportes de varias partes. Aunque no hay una fecha límite, la comisión informará periódicamente de su trabajo al presidente Prabowo.



El presidente Prabowo Subianto da instrucciones a la Comisión Nacional de Reforma de la Policía Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«El Presidente no ha dado un límite de tiempo. Se dispondrá de al menos 3 meses para un informe, aunque se podrá desarrollar según las necesidades», afirmó.

El ex presidente del Tribunal Constitucional dijo que la formación de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía demostró que Prabowo respondía a diversas aspiraciones de la comunidad, especialmente de la policía. De hecho, dijo, Prabowo planea evaluar y estudiar todas las instituciones.

«También nos dijo antes que no sólo es necesario evaluar a la policía, sino que es necesario estudiar todas las instituciones que hemos construido después de la reforma. Una de ellas es que la policía está en consonancia con las aspiraciones crecientes y en desarrollo de la sociedad, especialmente en su punto máximo en agosto pasado y que también fue expresado por figuras nacionales, concretamente el Movimiento de Conciencia Nacional, que propuso al Presidente que se formara un equipo», explicó.

Jimly reveló que los resultados del trabajo de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía son recomendaciones que se presentarán a Prabowo. Es posible que los resultados del trabajo de la comisión tengan un impacto en la revisión de la Ley de Policía Nacional.

«Lo que hay que cambiar, qué sistemas necesitamos mejorar, lo discutiremos más tarde juntos escuchando a todos los grupos», dijo.



Inauguración del Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto formó oficialmente el Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka el viernes 7 de noviembre de 2025. El equipo de aceleración de la reforma de la Policía Nacional está formado por 10 personas.

La siguiente es una lista de los nombres de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía:

1. Presidente del Tribunal Constitucional para el período 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

2. Ministro Coordinador del Sector LeyDerechos Humanos, Inmigración y Correccionales Yusril Ihza Mahendra.

3. Viceministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Otto Hasibuan.