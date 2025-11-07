La idea comercial de los Filis consigue al doble All-Star de los Orioles como reemplazo de JT Realmuto

El Filadelfia PhillieTenemos varias decisiones clave esta temporada baja. Comienza en la cima con el bateador designado Kyle Schwarber, por quien se espera que los Filis vuelvan a contratar al toletero estrella, pero tendrá un costo. Otros agentes libres incluyen al Ranger Suárez, JT Realmuto y Harrison Bader.

La principal prioridad de Filadelfia será renunciar a Schwarber y Suárez, pero si no pueden retener a JT Realmuto en la agencia libre, habrá un enorme vacío en la posición de receptor. Sin embargo, se rumorea que los Filis son un posible destino comercial para un receptor de alto perfil en la Orioles de Baltimore para que sirva como nuevo respaldo.

Los Filis se vinculan con Adley Rutschman en una exitosa idea comercial

¿Qué tan loco es que los Orioles de Baltimore estén considerando canjear al ex seleccionado número uno del draft, Adley Rutschman? Cuando consideras todas las cosas, honestamente, no es una idea tan descabellada. Los Orioles decidieron extender a su principal prospecto, Samuel Basallo, esta temporada antes de que tuviera 10 Grandes Ligas juegos en su haber, y Adley Rutschman todavía está esperando obtener una extensión de contrato.

En una negrita reciente pieza de predicciones de Joel Reuter de Bleacher Report, El escritor de BR cree que Adley podría mudarse a los Filis de Filadelfia, como reemplazo de JT Realmuto:

«Podría ser necesario un reequipamiento para los Orioles después de una temporada decepcionante, y lograr un acuerdo por Rutschman se alinearía con la ventana de contención de Filadelfia que se cierra rápidamente. Podría llenar el vacío detrás del plato durante las próximas dos temporadas, luego, si el viejo plantel necesita ser renovado, estaría fuera de los libros».

No hay duda de que Adley ha decaído en las últimas temporadas, especialmente con el bate, pero también ha lidiado con una serie de lesiones. En 2025, tuvo los puntos más bajos de su carrera en casi todas las categorías importantes de bateo. Sin embargo, el dos veces All-Star Puede que solo necesite un cambio de escenario, y colocarlo en una alineación llena de estrellas podría ser exactamente lo que recetó el médico.

La producción de JT Realmuto también ha disminuido

JT Realmuto ha tenido una gran carrera, pero también es un receptor anciano que vio una caída en la producción este año. En 134 partidos esta temporada, Realmuto bateó 12 jonrones, impulsó 52 carreras y registró un OPS+ de 90 (por debajo del promedio). Antes de 2025, tuvo nueve temporadas consecutivas con un OPS+ superior a 100. Pero está entrando en su temporada de 35 años y su mejor momento ciertamente ya pasó. Si este es el final de su etapa con los Filis, Realmuto seguramente será recordado. En siete temporadas con Filadelfia, conectó 165 jonrones y bateó .265, ambas marcas impresionantes para un receptor.

Un acuerdo como este tiene sentido si la directiva de los Filis está dispuesta a darles a los Orioles uno o dos prospectos destacados. Tienen mucho, y Dave Dombrowski no mostró vacilación en la fecha límite de cambios de la MLB para deshacerse de esos prospectos si eso significa mejorar inmediatamente la plantilla.

Alguna vez se pensó que Adley Rutschman sería un pilar de la organización de los Orioles en los años venideros, pero con su agencia libre a fines de 2027 y sin llegar a un acuerdo, existen signos de interrogación sobre cuánto tiempo durará su permanencia en Baltimore.

