Mediawan adquiere North Road Company de Peter Chernin

Mediadorel galardonado estudio detrás de “Adolescent”, “F1” y “Miraculous”, ha finalizado la adquisición de North Road de Peter Chernin.

Juntos, Mediawan y Carretera Norte operará cerca de 100 compañías de producción individuales que representan más de $2 mil millones en volumen de producción anual en 15 países, incluidos EE. UU., Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Australia, México y Turquía, respaldados por una huella de distribución global, declararon las compañías en un comunicado conjunto el 30 de enero.

La adquisición, que se considera el mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones de 2026 hasta el momento, se pagó en gran medida en acciones y valora North Road en aproximadamente 900 millones de dólares. según Los New York Times.

Chernin, un inversor en medios desde hace mucho tiempo y ex presidente de Fox que cofundó North Road con Jenno Topping y Jesse Jacobs en 2022, se unirá a la junta directiva de Mediawan y se desempeñará como presidente no ejecutivo de North Road. Scott Manson se convertirá en director ejecutivo de la empresa.

Diseñado por el director ejecutivo, cofundador y productor de Mediawan. Pierre-Antoine CaptonLa adquisición de North Road le dará a la compañía francesa una base sólida en Hollywood y en los mercados de habla inglesa, donde ya ha construido fuertes vínculos dentro de la comunidad creativa, desde Jeremy Kleiner y Dede Gardner de Plan B (“Adolescent”, “F1: The Movie”) hasta Iain Canning de See-Saw (“Slow Horses”), así como LeBron James y LuckyChap de SpringHill. North Road servirá ahora como centro de operaciones de Mediawan en América del Norte.

Si bien North Road se integra a Mediawan para formar una potencia de producción independiente para atender a los mercados globales, sus equipos de liderazgo, asociaciones creativas y sellos permanecerán en su lugar, en particular Chernin Entertainment, liderado por David Ready; Chernin Entertainment Television, dirigida por Kaitlin Dahill y Tracey Cook; la principal productora de reality shows Kinetic Content, dirigida por Chris Coelen, el creador de “Love Is Blind”; Worlds + Pictures, un estudio de documentales premium dirigido por Connor Schell; North Road Television Studio, una empresa con guión independiente dirigida por Amy Israel; la productora turca Karga Seven; y la productora mexicana Perro Azul. Jenno Topping seguirá siendo presidenta de Chernin Entertainment.

La bandera de Chernin está detrás de películas nominadas al Oscar como “Ford v Ferrari”, “Hidden Figures” y “The Greatest Showman”, así como “Spy”, “The Heat” y la franquicia “El planeta de los simios”. La compañía produjo recientemente “Back in Action”, uno de los mayores estrenos cinematográficos de Netflix en años, la trilogía “Fear Street”, “Slumberland” y “Luther: The Fallen Sun”, todas con Netflix. Recientemente firmaron un nuevo pacto de estreno cinematográfico de varios años con Apple TV+. Las próximas series incluyen “Age of Innocence” y “Man on Fire”, ambas para Netflix.

«He pasado mi carrera tratando de centrarme en hacia dónde se dirigen los negocios creativos y de entretenimiento», dijo Chernin. «En la era del streaming, todas las plataformas se han convertido en compradores globales. Es hora de que una empresa de contenido global con liderazgo en geografías de todo el mundo maximice el potencial de este nuevo panorama», continuó.

Capton, que seguramente pasará más tiempo en Los Ángeles para liderar el grupo combinado mientras continúa liderando Mediawan desde su sede en París, dijo que «Mediawan ha pasado de ser un estudio independiente francés a convertirse en uno de los principales grupos de contenido global de Europa» y el éxito de la compañía se «refleja en la fuerza de nuestra propiedad intelectual y la ambición de nuestra próxima lista».

«Con la incorporación de los excepcionales equipos creativos de Peter, creemos que estamos creando el hogar global ideal para una narración premium. Peter es uno de los creadores más respetados en nuestra industria, y es un verdadero privilegio para nosotros asociarnos con él, Jesse Jacobs y el equipo de North Road en este próximo capítulo».

Al igual que Chernin, Capton –que también es productor de programas de entrevistas en horario estelar en Francia– destacó la necesidad de alianzas globales en un momento de consolidación masiva. «Nuestro objetivo es reforzar la posición de Mediawan como plataforma independiente líder en contenido premium y como socio confiable para las plataformas de streaming y todos los distribuidores de contenido en todo el mundo», continuó.

Élisabeth d’Arvieu, CCO de Mediawan que trabaja en estrecha colaboración con Capton en la negociación, dijo: «La unión de Mediawan y North Road crea una plataforma creativa excepcionalmente poderosa en todos los géneros, con y sin guión, películas y series, documentales y animación». Dijo que el próximo capítulo tratará de «crear un nuevo puente entre las industrias estadounidense y europea».

La cartera de Mediawan de más de 80 empresas también incluye productores líderes de toda Europa, en particular Chapter 2 de Dimitri Rassam (“El conde de Montecristo”), Chi-Fou-Mi (“Beating Hearts”) de Hugo Selignac, Palomar de Carlo Degli Esposti y Leonine de Fred Kogel, entre otros.

Manson dijo que unir fuerzas con Mediawan les dará «la escala y los recursos para competir al más alto nivel a nivel mundial».

«Esperamos seguir siendo uno de los principales proveedores de contenido para nuestros estudios y socios de transmisión, y al mismo tiempo liderar la industria con nuevos modelos de negocios junto con Pierre-Antoine y nuestros socios con visión de futuro en Mediawan», agregó Manson.

Capton tendrá su sede en París y la gobernanza y el control de Mediawan permanecerán sin cambios. Élisabeth d’Arvieu se convierte en directora de contenido del grupo y lidera la estrategia de contenido global del grupo en televisión y cine con guión, realidad y sin guión, documentales, animación y formatos emergentes.

La entidad combinada está respaldada por inversores globales líderes, incluido el socio estratégico de Mediawan, KKR, así como Qatar Investment Authority, Providence Equity Partners, The Raine Group, Bpifrance y los cofundadores de Mediawan, el multimillonario de las telecomunicaciones Xavier Niel y el financiero Matthieu Pigasse.