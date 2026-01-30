KPK Investiga Las Actividades De Ridwan Kamil En El Extranjero: Con Quién Estaba, Fuentes De Los Costos

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) explorar las actividades del ex gobernador de Java Occidental (Java Occidental) Ridwan Kamil a nivel nacional y en el extranjero.

Esta investigación en profundidad se relaciona con casos sospechosos de corrupción. obtención anuncio en el Banco de Desarrollo Regional de Java Occidental y Banten (Banco bjb).

«Vamos a entrar nuevamente para investigar las actividades de Pak RK (Ridwan Kamil) tanto en el país como en el extranjero. Esto incluye con quién está, cuáles son sus intereses y también sus fuentes de financiación», dijo a los periodistas el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, el viernes 30 de enero de 2026.

No sólo eso, las agencias anticorrupción también están investigando las comunicaciones entre Ridwan Kamil y el BJB cuando aún era gobernador de Java Occidental.

«Luego, en el segundo grupo, entramos a explorar las comunicaciones realizadas por Pak RK, que en ese momento se desempeñaba como Gobernador de Java Occidental, con el BJB», dijo.

Budi explicó que los investigadores seguirán buscando información de otros testigos para reforzar las pruebas en este caso.

Para su información, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 nombraron a cinco sospechosos en este caso, que en el año del caso ocupaban los siguientes cargos, a saber, el Director Principal del Banco BJB Yuddy Renaldi (YR) y el oficial de compromiso (PPK), así como el Jefe de la División de Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Aparte de eso, el controlador de las agencias Antedja Muliatama y Cakrawala Kreasi Mandiri es Ikin Asikin Dulmanan (IAD), el controlador de la agencia de publicidad BSC y Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), y el controlador de la agencia Cipta Karya Sukses con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción estiman que las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el Banco BJB ascienden a unos 222.000 millones de euros.