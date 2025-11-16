Sin nombre de un Medias Rojas de Boston El jugador ha aparecido en rumores de intercambio esta temporada baja, así como durante la temporada, que Jarren Duran. El veloz jardinero de 29 años se le aparece a algún extraño en un campo abarrotado de Fenway Park que parece estar completamente ocupado por candidato a Novato del Año de este año Roman Anthony en la izquierda, el ganador del Guante de Oro Ceddanne Rafaela en el centro y el Glover de Oro consecutivo Wilyer Abreu en el jardín derecho.

Si los Medias Rojas tienen intención de canjear a Durán, primero se asegurarán de que su contrato esté vigente, a un precio más bajo de lo que parecía originalmente. Los Medias Rojas tenían una opción del club de $8 millones sobre el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de 2024, pero la rechazaron, solo para persuadir a Durán de que aceptara. un contrato de un año y 7,7 millones de dólarespotencialmente haciendo del veterano de cinco años una opción comercial aún más atractiva para los equipos interesados.

El comercio de Durán se considera inevitable

De acuerdo a EE.UU. hoy Bob Nightengale, experto en la MLBun intercambio de Durán es ahora inevitable.

«Los Medias Rojas creen que necesitan una mejora sobre Durán y que él necesita un nuevo comienzo», escribió Nightengale esta semana. «Sería una gran sorpresa si estuviera en Fort Myers, Florida, cuando llegue el entrenamiento de primavera».

Muy a menudo, el nombre de Durán aparece en propuestas comerciales que llevaría el lanzamiento a Bostón. Pero en una nueva idea comercial por el analista de MLB Garrett Kerman de Puntos de embragueLos Medias Rojas harían un trato “perfecto” por Durán al cambiarlo por un paquete de cuatro grandes prospectos, tres de ellos ya con experiencia en las Grandes Ligas, de la Astros de Houston.

Los jardines de los Astros tuvieron problemas en 2025

«Durán representa exactamente lo que los Astros necesitan mientras intentan regresar a la contienda por el campeonato», escribió Kerman el sábado. «Su disciplina de élite en el plato y su capacidad para producir en múltiples categorías ofensivas lo convierten en una pieza fundamental para cualquier equipo contendiente».

Al mismo tiempo, Durán, a pesar de que su producción ofensiva disminuyó un poco con respecto a su año All-Star de 2024, sería una mejora con respecto a cualquier miembro de los jardines de los Astros en 2025. Durán registró un OPS de .774 con 16 jonrones y 13 triples, líder de la liga.

Ningún jardinero de Houston logró un OPS más alto de .727, desde el jardinero central Jake Meyers.

Las victorias de Durán por encima del total de reemplazos de 4,7 fueron casi el doble del WAR de Meyer de 2,4. Ningún otro jardinero de los Astros compiló un WAR superior al 1.9 del jardinero derecho Cam Smith.

Cambio «Ganar ahora» para Houston

Después de perderse los playoffs por la primera vez desde 2016adquirir a Durán equivaldría a un movimiento de «ganar ahora» para Houston, y en el futuro Puntos de embrague propuesta, estarían renunciando a su futuro a largo plazo por una mejora inmediata.

El paquete de cuatro jugadores que Houston enviaría a cambio de Durán, según Kerman, incluiría a los dos mejores prospectos de los Astros, el segunda base Brice Matthews, el f del equipo.selección de primera ronda en 2023, y en el puesto número 2, el jardinero Jacob Melton, una segunda ronda de 2022.

Ambos fueron convocados al club de Grandes Ligas este año, pero ambos tuvieron problemas en acción limitada. Matthews logró jSólo un OPS de .675 con cuatro jonrones en 47 apariciones al plato.

Melton tuvo 78 apariciones en el plato en 32 juegos con sólo 11 hits para un OPS de .419.

También irá a Boston en el intercambio propuesto por Durán el lanzador derecho Spencer Arrighetti, quien ha estado en las Grandes Ligas durante dos temporadas, registrando un 4.69 de efectividad en 180 1/3 entradas – y El jardinero Luis Báez, de 21 años.Actualmente clasificado en el puesto 22 en el sistema de los Astros, salió de la República Dominicana en 2022 a los 18 años por un bono de $1.3 millones.

Báez conectó 21 jonrones en las ligas menores en 2025, la cuarta mayor cantidad entre todos los jugadores de ligas menores de 20 años o menos, según Grandes Ligas.com.