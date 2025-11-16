Blora DPRD aprueba cambios en la entidad jurídica BPR

Blora (ANTARA) – El gobierno de Blora Regency, Java Central, junto con el DPRD local, acordaron dos agendas, a saber, convertir la entidad legal Perumda BPR Blora Artha en una empresa regional (Perseroda) y discutir el proyecto de reglamento sobre impuestos y tasas regionales para 2025.

«La transformación de BPR Blora Artha en Perseroda es una obligación para que los bancos regionales sigan cumpliendo con los estándares nacionales. Este ajuste está en línea con la evolución de las regulaciones nacionales en el sector financiero», dijo el domingo el regente de Blora, Arief Rohman, en Blora.

Desde su establecimiento mediante el Reglamento Regional N° 16 de 2019, dijo, este Reglamento de Biocidas ha hecho contribuciones significativas, incluidos dividendos de más de 5 mil millones de IDR hasta el año fiscal 2023.

Según él, cambiar la entidad jurídica a una empresa es un paso estratégico para fortalecer la gobernanza, la profesionalidad y la competitividad de BPR Blora Artha.

Además, dijo, el gobierno de Blora Regency y el DPRD también aprobaron enmiendas a la Ordenanza Regional No. 6 de 2023 sobre impuestos regionales y tasas regionales.

Los cambios se realizaron como seguimiento de la revisión del Ministerio del Interior, especialmente en lo que respecta a los ajustes al límite de facturación no imponible y al fortalecimiento de la regulación de los servicios de cobro.

«Al discutir estas dos regulaciones estratégicas, el gobierno regional espera fortalecer la estabilidad económica, mejorar la calidad de los servicios públicos y promover el bienestar de la población de Blora», afirmó.

Mientras tanto, el presidente de Blora DPRD, Mustofa, expresó su agradecimiento al gobierno de Blora Regency por presentar estos dos puntos de la agenda.

Destacó que cambiar la entidad jurídica de BPR Blora Artha a Perseroda es un paso importante para que las instituciones financieras regionales sigan cumpliendo con las regulaciones nacionales, especialmente la Ley P2SK de 2023 y POJK 7/2024, que exigen que todas las BPR adapten su nomenclatura y entidad jurídica en un plazo de 2 a 3 años.

«Este ajuste es muy importante para que BPR Blora Artha sea más profesional, transparente e institucionalmente más fuerte. Además, BPR ha aportado dividendos de más de 5.000 millones de IDR a la región», dijo.

En cuanto a la discusión del proyecto de Reglamento sobre Impuestos y Derechos Regionales para 2025, Mustofa enfatizó el pleno apoyo del DPRD a los esfuerzos del gobierno regional para adaptar las regulaciones de acuerdo con el mandato de la Ley de Relaciones Financieras entre el Gobierno Central y el Gobierno Regional (HKPD).

Hizo hincapié en que los mecanismos de fijación de tarifas y gestión de impuestos deben implementarse con cuidado y eficacia y no deben ser una carga para la comunidad para que los ingresos regionales puedan aumentar de manera sostenible.