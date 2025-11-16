El presidente de la FCC vuelve a publicar el llamado de Donald Trump para que NBC despida a Seth Meyers

Brendan Carrel presidente de la FCC, compartió Donald Trumpla demanda de Seth Meyers ser despedido de NBC después de haber sido objeto de sus asados ​​en el programa nocturno del presentador.

Trump publicó en Verdad Social el sábado, «Seth Meyers de NBC sufre un caso incurable de síndrome de trastorno de Trump (TDS). Anoche fue visto con una ira incontrolable, probablemente debido al hecho de que su ‘programa’ es un DESASTRE de ratings. Aparte de todo lo demás, Meyers no tiene talento, y NBC debería despedirlo, ¡INMEDIATAMENTE!».

La semana pasada, Meyers ha bromeado repetidamente sobre Trump en sus monólogos, burlándose de sus planes de atención médica, el cierre del gobierno, una hipoteca a 50 años, una cena con ejecutivos financieros y la controversia en curso sobre los archivos de Jeffrey Epstein.

Poco después de la publicación de Trump, Carr volvió a publicar el mensaje del presidente en su cuenta X.

Aunque Carr no hizo comentarios, su firma pública de la exigencia del presidente de que NBC despida a los presentadores nocturnos se produce después de su aparente amenaza de tomar medidas contra ABC por los comentarios de Jimmy Kimmel tras el asesinato de Charlie Kirk en septiembre.

Mientras aparecía en Benny Johnson’s podcast El 17 de septiembre, Carr sugirió que la FCC tiene “remedios que podemos considerar”.

“Podemos hacer esto de la manera fácil o difícil”, dijo Carr. «Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, sobre Kimmel, o habrá trabajo adicional para la FCC en el futuro».

unas horas alDespués de los comentarios de CarrDos importantes estaciones de radiodifusión, Nexstar y Sinclair, retiraron “Jimmy Kimmel Live!” de transmitirse en varios de sus grupos afiliados, así como en ABC, suspendiendo indefinidamente el programa de Kimmel.

“¡Jimmy Kimmel en vivo!” Regresó al aire el 23 de septiembre.