Israel lanza ataques aéreos en Gaza después de que sus tropas fueran atacadas en Rafah







El Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevó a cabo ataques aéreos en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, el domingo, tras informes de que «terroristas» habían atacado a sus tropas.

«Hoy temprano, los terroristas dispararon un misil antitanque y disparos contra las tropas de las FDI que operaban para desmantelar la infraestructura terrorista en el área de Rafah, en el sur de Gaza, de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego», dijeron las FDI en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El ejército añadió que había respondido atacando la zona para «eliminar la amenaza y desmantelar los túneles y las estructuras militares utilizadas para actividades terroristas».

«Estas acciones terroristas constituyen una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego y las FDI responderán con firmeza», afirma el comunicado.

En respuesta a la escalada, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión con el Ministro de Defensa y altos funcionarios de seguridad, tras informes de que Hamás había violado el alto el fuego el domingo, informó la agencia de noticias ANI.

«Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el Primer Ministro Netanyahu celebró una consulta con el Ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad y ordenó que se tomaran medidas enérgicas contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza», dijo la Oficina del Primer Ministro.

Los funcionarios palestinos informan que el ejército israelí ha llevado a cabo 47 violaciones del alto el fuego desde que entró en vigor a principios de este mes, lo que resultó en 38 muertes y 143 heridos, informó ANI, citando a Al Jazeera.

El 10 de octubre, Israel y Hamás alcanzó un alto el fuego en Gaza, poniendo fin al conflicto de dos años. Sin embargo, una vez finalizado el intercambio de rehenes, la tregua ahora enfrenta nuevos desafíos.

El conflicto ha cobrado un precio devastador desde el 7 de octubre de 2023. Las operaciones militares israelíes en Gaza han matado al menos a 68.116 personas y han herido a 1.70.200 más, mientras que en Israel, 1.139 personas murieron durante los ataques del 7 de octubre y más de 200 fueron tomadas cautivas.

En este contexto, Netanyahu ordenó el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto permanecerán cerrados «hasta nuevo aviso», vinculando la decisión al manejo por parte de Hamas de los cuerpos de los rehenes israelíes.

El cruce de Rafah, la única salida de Gaza no controlada directamente por Israel, es un salvavidas humanitario y logístico crucial para los residentes del enclave. Sus cierres periódicos ponen de relieve las complejas condiciones políticas y de seguridad en la región.

Según la Oficina del Primer Ministro, «el Primer Ministro Netanyahu dio instrucciones de que el cruce fronterizo de Rafah no se abrirá hasta nuevo aviso. Su apertura se considerará de acuerdo con la manera en que Hamas implemente su parte a cambio de los rehenes fallecidos y la implementación del marco acordado».

Anteriormente, la embajada palestina en El Cairo había anunciado que el cruce de Rafah reabriría el lunes 20 de octubre, tras coordinarse con las autoridades egipcias para permitir a los ciudadanos palestinos que residen en Egipto para regresar a Gaza. La embajada añadió que se comunicarán directamente a los afectados más detalles logísticos sobre los puntos de reunión y los horarios de salida.

Mientras tanto, Hamás entregó los cuerpos de dos cautivos más a Israel. Las FDI confirmaron que los ataúdes fueron transferidos a la custodia de la Cruz Roja y están en camino al personal israelí en Gaza, y agregaron que Hamás debe devolver a todos los rehenes restantes según el acuerdo.

En medio de las tensiones actuales, Hamás acusó a Netanyahu de utilizar «pretextos endebles para alterar» el acuerdo de alto el fuego, mientras que los manifestantes en Tel-Aviv se manifestaron exigiendo que el gobierno garantice el regreso de todos los restos de los rehenes de Gaza.

(Con entradas ANI)









