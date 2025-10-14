Max Michael, director de desarrollo de negocios asiáticos de UTA, sale

Max Michael, director de desarrollo empresarial asiático de UTAdeja la agencia después de casi dos décadas.

Variedad se enteró en exclusiva de que Michael ahora lanzará M3 Global Strategy, que describió como «una firma de asesoría y representación de próxima generación».

«Pienso en M3, una empresa creada para narradores globales, para personas y empresas que operan internacionalmente o quieren hacerlo», dijo Michael en una entrevista con Variedad. «No es exactamente gestión en el sentido tradicional. Es más bien un modelo de asesoramiento sobre talentos, que ayuda a los clientes a dar forma a los aspectos creativos, financieros y estructurales de su negocio, para que su trabajo realmente viaje».

«M3 es la culminación de todo lo que he dedicado a construir en mi carrera: relaciones, confianza y la creencia de que las historias no tienen fronteras», continuó. «La industria está cambiando, pero la experiencia, la perspectiva y la agilidad nunca han sido tan importantes».

Michael se unió a UTA por primera vez en 2008. Sus clientes en la agencia incluyen a Na Hong-jin, Hirokazu Kore-eda, Derek Tsang, Maggie Kang, Chris Appelhans, Lee Byung-hun, Webtoon y muchos más. Con Tsang, ayudó a guiarlo hacia una nominación al Oscar por su largometraje “Better Days”. También durante su tiempo en la UTA, Michael ideó y construyó la estrategia detrás de “Crazy Rich Asians”, que recaudó casi 240 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 30 millones de dólares.

Con M3, busca construir un socio de referencia para la negociación transfronteriza. “El objetivo es ser la primera llamada cuando un estudio, transmisor o creador quiera tender puentes entre los mercados de manera inteligente”, dijo. «Quiero que M3 sea el puente global más confiable entre la propiedad intelectual creativa, el capital estratégico y las personas que hacen que ambos funcionen. Para mí es importante que M3 siga siendo una empresa lo suficientemente pequeña como para moverse con rapidez, pero lo suficientemente influyente como para cambiar la forma en que se construye el contenido global».

El otro trabajo de Michael en UTA incluye negociar la asociación entre Apple TV+ y Bound Entertainment para la reinvención del popular webtoon de Kakao «Dr. Brain» en un prestigioso thriller de ciencia ficción del director Kim Jee-woon, que marcó la primera serie en coreano de Apple.

Su decisión de lanzar M3 se produce cuando el contenido asiático ha experimentado un aumento explosivo en popularidad tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. La empresa se centrará en el cine y la televisión tradicionales, así como en el contenido vertical de formato corto.

«Creo que el contenido asiático es uno de los más populares y emocionantes del mundo en este momento, y la gente le está prestando atención y consumiéndolo a un ritmo sin precedentes, y hay un momento para centrarse en él», dijo.

«Las colaboraciones de contenido entre Estados Unidos y Asia están evolucionando. La primera era se trataba de acceso; esta era se trata de sostenibilidad. Los proyectos transfronterizos más exitosos ahora son aquellos que parten de un lugar de autoría y autenticidad mutuas, no de subcontratación», continuó.