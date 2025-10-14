La policía revela la situación actual de Reni, víctima de una novia por correo en China

Bandung, VIVA – La policía regional de Java Occidental confirmó el estado de Reni Rahmawati de Sukabumi, víctima del delito de trata de personas (CONSEJO) de Cantón, Porcelanase ha guardado correctamente.

Lea también: Terror por robo de senos en Cirebon, la policía interviene



«Actualmente, la hermana Reni se encuentra en el refugio del Consulado General de Indonesia en Guangzhou en condiciones seguras», dijo el martes el jefe de relaciones públicas de la policía regional de Java Occidental, jefe de relaciones públicas de la policía regional de Java Occidental, el comisionado Hendra Rochmawan en Bandung.

Hendra dijo que el éxito del rescate de Reni se debió a la colaboración con varias agencias, desde la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el Consulado General de Indonesia en Guangzhou.

Lea también: China arresta a decenas de pastores y feligreses de iglesias por actividades ilícitas



Dijo que actualmente su partido está trabajando para repatriar a Reni Rahmawati para que pueda reunirse nuevamente con su familia en Indonesia después de estar en Guangzhou desde abril de 2025.

«Actualmente estamos haciendo esfuerzos para ayudar a repatriar a Reni y descubrir el caso que se sospecha que fue llevado a cabo por un sindicato TIP», dijo.

Lea también: Prabowo llega a Indonesia tras asistir a la Cumbre de Paz de Gaza



Explicó que el caso comenzó cuando la víctima conoció a través de las redes sociales a dos hombres de iniciales Y y JA.

Luego, los dos ofrecieron un trabajo como asistente doméstico en China con la promesa de un salario de entre 15 y 30 millones de IDR.

A las víctimas interesadas en la oferta se les facilitó la obtención de un pasaporte en Bogor. Sin embargo, después de eso, Reni fue alojada y mantenida cautiva en una casa propiedad de alguien con las iniciales A.

En estas condiciones, Y y JA se pusieron en contacto con un hombre con las iniciales L en Yakarta, a quien se le pidió que buscara un extranjero para casarse con Reni.

Reni finalmente se casó con un hombre en China mediante videollamada. Poco después, la víctima fue enviada a China y nunca regresó a Indonesia.

La familia que se sintió perdida denunció este caso a la policía en septiembre de 2025. La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Java Occidental junto con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la ciudad de Sukabumi también llevaron a cabo una investigación y se coordinaron con las agencias pertinentes. (Hormiga)