¿Es obligatorio que los niños vayan a un internado islámico? Esta es la explicación de Ustaz Abdul Somad

VIVA – Preguntas sobre si los padres están obligados a inscribir a sus hijos en internado aparece a menudo en la sociedad, especialmente cuando muchos padres se sienten incapaces de enseñar conocimientos religiosos en casa. Esto fue entonces respondido por Ustaz Abdul Somad (Cual).

En su charla, Ustaz Abdul Somad proporcione una explicación firme y profunda sobre esto, ¿están los padres obligados a enviar a sus hijos a un internado?

Según Ustaz Abdul Somad, la responsabilidad de los padres no termina en alimentarse y vivir. Los niños tienen cinco derechos principales que su padre debe cumplir como cabeza de familia.

Predicador, orador y erudito Ustaz Abdul Somad

«Recuerden, ustedes son el líder, el cabeza de familia, los padres. Wakullukum mas’ulun, se les preguntará ante Alá sobre sus hijos», advirtió Ustaz Abdul Somad, citado por YouTube Bunangkah Official el martes 14 de octubre de 2025.

Explicó que existen cinco derechos de los niños hacia sus padres. ¿Cuáles son estos derechos? Explicó que ese derecho incluye la alimentación, para que los niños no pasen hambre. Ropa, para que se mantenga el honor del niño. Un lugar donde vivir, para que los niños se sientan seguros y protegidos. Educación digna, incluidos conocimientos religiosos. Por último, la atención y el amor de los padres.

La UAS enfatizó que si los padres no tienen la capacidad de enseñar conocimientos religiosos como leer el Corán, comprender el libro o memorizar versos a sus hijos, entonces la solución es enviar al niño a un internado islámico.

«No podemos enseñarles a leer libros, memorizar el Corán, idiomas extranjeros, enviarlos a internados islámicos», explicó.

Según la UAS, la decisión de enviar a un niño a un internado islámico no es sólo una elección, sino una forma de responsabilidad moral y espiritual como padre para garantizar que el niño reciba una educación religiosa adecuada.

Enviar a los niños a internados islámicos no es sólo una tendencia, sino que puede ser una manifestación real de la responsabilidad de los padres para garantizar que los niños crezcan con conocimientos, moral y atención equilibrados.

A los padres no sólo se les pide que proporcionen material, sino que también se les exige que proporcionen conocimiento y amor, para que los niños crezcan y se conviertan en una generación con conocimiento y carácter noble.