Max Fried una vez más dominante para los Yankees en otra victoria en Houston

Una vez una casa de horrores, el Yankees de Nueva York Una vez más, se hicieron como en casa en Daikin Park.

Dirigida por otra salida dominante del asignal de personal Max Fried, los Yankees ganaron su octavo juego consecutivo en Houston, 7-1, sobre el Astros de Houston el martes por la noche.

Nueva York no ha perdido un juego en Houston desde el Juego 2 del ALCS 2022, el segundo juego de un barrido vergonzoso a manos de los eventuales campeones de la Serie Mundial de ese año. Los Yankees habían ido solo 7-17 en la ciudad espacial entre 2017-22, incluido su récord de 1-8 en los playoffs en ese lapso.

Nueva York ha ganado ocho de sus últimos nueve y ha mejorado a 13-4 en sus últimos 17 juegos. Los Yankees permanecen 2.5 juegos de la primera vez. Toronto Blue Jays y se quedó incluso con el Medias Rojas de Bostoncada uno de los cuales ganó también el martes.

¿Cómo pidió Max Fried para los Yankees?

La caída de la planta de verano de Fried se siente como un recuerdo lejano, ya que el as una vez más se detuvo a pesar de enfrentar una de las alineaciones principales de la Liga Americana y luchando contra un ataque de náuseas.

Fried llevó a un juego sin hits a la quinta entrada para una segunda salida directa y mantuvo a Houston a solo cuatro hits y dos bases por bolas mientras ponchó a cinco en siete entradas. Mejoró a 11-1 este año después de una pérdida de los Yankees.

«No siempre te sientes genial», dijo Fried, «pero sales y tratas de comer tantas entradas como pueda».

Entonces, a pesar de que los Yankees están tratando de atrapar a los Azulejos y ganarse el adiós de la ronda salvaje, preferirían tener un calibre as de frito listo para la postemporada. Además de retirar incluso con su compañero de equipo Carlos Rodon para el liderazgo de la Liga Americana en victorias (15), Fried mejoró a 2-0 en sus últimas tres salidas con una efectividad de 0.90.

«Fue solo una muy buena victoria en el equipo», dijo Fried después del juego. «Estaba feliz de poder comer algunas entradas y mantener algunas carreras fuera del tablero. Queríamos venir esta noche y comenzar la serie correctamente».

Fried, como los Yankees, había luchado antes de eso al ir 3-3 con una efectividad de 6.80 y 4.62 FIP, permitiendo casi tantas carreras ganadas (31) como los ponches (37) en un lapso de 41 entradas entre el 1 de julio a agosto. 16-incluyendo una salida de cinco entradas, ocho hits y cuatro carreras contra los Astros en una derrota por 7-1 el 10 de agosto.

Sin embargo, una parte del dominio de Fried el martes también fue su defensa. Con los Yankees liderando 6-1 en la parte inferior de la séptima entrada, pero los Astros tenían corredores en primer y segundo sin salir, hizo una captura deslizante en el intento de tambores de Cesar Salazar y luego duplicó el jardinero central Mauricio Dubon al principio.

«Es algo que me tomo en serio», dijo Fried sobre su defensa. «Ayuda a ganar juegos de pelota, y si puedo hacer algo para ser el noveno defensor, me ayuda a mí y al equipo».

Cuando se le preguntó sobre lo que ha cambiado en sus últimas tres salidas, Fried citó un regreso a lo básico.

«Solo mezclar mis lanzamientos», dijo Fried. «No tratar de obtener el golpe. Realmente concentrarse en obtener bolas de tierra, cambiar las velocidades, mantener a los bateadores fuera del equilibrio. Es lo que mejor hago».

¿Qué dijo Aaron Boone sobre Max Fried?

La disponibilidad de prensa posterior al juego de Boone fue corta y dulce, y se dedicó principalmente a hablar sobre el impresionante juego de dos homeros de Jazz Chisholm y el Grand Slam de Trent Grisham.

Sin embargo, Boone todavía elogió el as de su equipo.

«Una actuación realmente fuerte en un día que sentía bajo el clima», dijo Boone. «[He had] una presencia con todo [in his pitch arsenal].

«Pensé que se mezcló [pitches] muy bien. Era muy impredecible. Las cosas eran buenas, y logró el juego muy bien «.