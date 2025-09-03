Manera natural de deshacerse de las luces opacas del automóvil

Yakarta, Viva – Luces de coche El borde a menudo hace que el vehículo se vea aburrido y no agradable a la vista. Además, la luz tenue también puede reducir la seguridad al conducir por la noche.

Leer también: Lemon Idol Group Ready to Challenge JKT48, lanzó el primer sencillo Happy Go Lucky



Este problema generalmente surge debido al factor de edad de la lámpara y la exposición al clima. Como resultado, la superficie de plástico de la lámpara es amarillento y se ve nebulosa.

Muchas personas piensan que el jabón o el agua sola es suficiente para limpiarlo. Desafortunadamente, esa forma simple no puede deshacerse de la capa aburrida que se pega.

Leer también: No solo luces geniales, Yoong Motorbike construye un ecosistema de modificación profesional



Algunas personas eligen usar fluidos químicos especiales o WD-40. También hay quienes usan una mezcla de vinagre con bicarbonato de sodio.

Pero como se cita Viva Automotive Desde Slashgear, miércoles 3 de septiembre de 2025, hay otros trucos que son más naturales y pueden ser juzgados en casa. Suficiente con fruta limón Y un poco de bicarbonato de sodio, las luces del automóvil pueden volver a elegantes.

Leer también: Encuentra un taller especializado de luces de automóvil en Alam Sutera es más fácil



El método es muy fácil, solo divide un limón en dos partes. Espolvorea la superficie de las piezas de limón con bicarbonato de sodio hasta que se distribuyan uniformemente.

Cuando se encuentren limón y bicarbonato de sodio, aparecerá una reacción espumosa distintiva. Bueno, esta espuma ayuda a levantar la suciedad y la corteza de la superficie de la lámpara.

Frota el limón espumoso a las luces del auto en un movimiento circular. Pruebe todas las superficies para que se toquen para que los resultados sean más apalancados.

Cuando termine, enjuague con agua limpia y luego seque con un paño suave. Como resultado, las luces del automóvil se ven más claras y radiantes.

Aunque práctico, este truco no debe hacerse con demasiada frecuencia para que las luces de plástico no se desgasten rápidamente. Simplemente úselo ocasionalmente para restaurar la claridad de la lámpara cuando realmente es necesario.