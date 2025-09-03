El mercado de transferencia europeo está casi cerrado, ¿dónde estarán anclados Mees Hilgers?

Yakarta, Viva – Bek Equipo nacional indonesio, Mees HilgersEs cierto que la ausencia del equipo de Garuda para el día del partido de la FIFA septiembre de 2025. La razón es bastante crucial: se ocupa del futuro de la carrera de su club. Se sabe que Hilgers solicitó ser liberado por el FC Twente, aunque todavía está sujeto a un contrato hasta junio de 2026.

Este paso causa un gran signo de interrogación: ¿dónde acumularán los Hilgers?

Los intercambios europeos están casi cerrados

La mayoría de la Liga Europea – Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, a la Ligue 1 – ha cerrado la ventana de transferencia de verano. Es decir, las oportunidades de Hilgers se acercan a los clubes de élite europeos son muy delgadas.

Sin embargo, todavía hay algunas ligas que abren espacio hasta mediados de septiembre, que incluyen:

Eredivisie Países Bajos: Cerrar el 3 de septiembre de 2025

Super Lig Türkiye: Cerrar 12 de septiembre de 2025

Saudi Pro League: cierre el 23 de septiembre de 2025

Otras ligas como Bélgica, Suiza y Grecia también están abiertas

Análisis de opciones de carrera de Mees Hilgers

1. Sobrevivir en los Países Bajos

Hilgers podría haber jugado en Eredivisie, ya sea continuando el contrato con Twente o mudándose a otro club en los Países Bajos antes del 3 de septiembre.

Además: ya acostumbrado a la cultura y la competencia, la adaptación mínima, permanecer cerca del escenario europeo.

MINUS: Competencia apretada, la oportunidad de aparecer en un club más grande puede ser limitada.

2. Peregrinación a Turquía

Super Lig Türkiye es a menudo un destino para los jugadores europeos que buscan una atmósfera competitiva pero prestigiosa.

Además: la liga es bastante competitiva, muchos clubes juegan en Europa (UCL/UEL), High Media Spotlight.

MINUS: Presión del seguidor DURO, la estabilidad financiera del club a veces es un problema.

3. Intentando suerte en Arabia Saudita

Saudi Pro League ahora es un imán con un gran salario y la llegada de muchas estrellas del mundo.

Además: los aspectos financieros son muy tentadores, la competencia se está fortaleciendo con la entrada de muchos mejores jugadores.

MINUS: Se reduce lo más destacado de los medios europeos, los desafíos de la adaptación cultural son mayores.

4. Europa de la Liga Media (Bélgica, Suiza, Grecia)

Otra opción realista es un club de la competencia media europea.

Además: el nivel de competencia sigue siendo sólido, la oportunidad de ser un jugador central más grande, la puerta de la liga superior aún está abierta.

MINUS: La liga Prestige no es 5 Top League europea, una atracción pública más pequeña.

Decisión crucial

Para Hilgers, esta decisión podría ser un punto de inflexión en su carrera. Si eligió quedarse en Europa occidental, probar los rigores de la atmósfera turca o estar tentado por proyectos ambiciosos en Arabia Saudita, todos tendrán un impacto directo en el ritmo de jugar con el equipo nacional indonesio.

En la actualidad, el público de Garuda solo puede esperar: ¿dónde se anclarán los hilgers de Mees antes de que la puerta de transferencia esté completamente cerrada?