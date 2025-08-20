





Después de partir de Chipre, un barco cargado con 1200 toneladas de suministros de alimentos para el Tira de gaza se acercaba el puerto israelí de Ashdod el martes en un esfuerzo renovado por aliviar la crisis de empeoramiento a medida que la hambruna amenaza el territorio palestino.

El recipiente con bandera panameña está cargada con 52 contenedores que transportan ayuda alimentaria como pasta, arroz, alimentos para bebés y productos enlatados. Los funcionarios de aduanas israelíes habían examinado la ayuda en el puerto chipriota de Limassol desde donde salió el barco el lunes.

Unas 700 toneladas de ayuda son ChipreComprado con dinero donado por los Emiratos Árabes Unidos al llamado Fondo Amalthea, establecido el año pasado para que los donantes ayuden con la ayuda marítima. El resto proviene de Italia, el gobierno maltés, una orden religiosa católica en Malta y la Asociación Kuwaití no gubernamental Al Salam.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente