Más alto que los países de la OCDE

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk), Informó Mahendra Siregar, los resultados de la Encuesta Nacional de Alfabetización y Inclusión financiera (Snlik) 2025 por OJK y BPS anotados, índices alfabetización financiera National ha alcanzado el 66.46 por ciento o aumentó desde 2024, lo que ascendió al 65.43 por ciento.

Según él, el logro mostró que el nivel de educación financiera en Indonesia Actualmente es mucho mejor, en comparación con el promedio en los países desarrollados.

De hecho, Mahendra evaluó que el nivel de educación financiera en Indonesia es aún mayor, en comparación con el estado miembro promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La OCDE en sí se conoce como una organización multilateral, la mayoría de las cuales consta de países desarrollados como Japón, Alemania y Estados Unidos (EE. UU.).

«Entonces, en realidad, la tasa de alfabetización del 66 por ciento es un número mucho más alto, en comparación con el año pasado y años anteriores», dijo Mahendra, jueves 14 de agosto de 2025.

Presidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mahendra Siregar

También se aseguró de que en este momento la comprensión pública de los instrumentos financieros también hubiera sido cada vez más extendido, y había sido mucho más alta en comparación con años anteriores, que solo oscilaban entre 54 y 55 por ciento.

Luego, en el lado de la inclusión financiera, OJK registró un aumento de hasta 80.5 por ciento en 2025, o naik Del 75.02 por ciento en 2024. Sin embargo, Mahendra no negó que la tasa de educación financiera actual aún no pudiera ser comparable al nivel de inclusión financiera en el país.

«Luego, en el futuro, el OJK continuará y fortalecerá los programas relacionados con la educación financiera», dijo Mahendra.

Además, continuó Mahendra, el programa también se equilibrará con la mitigación de riesgos, como transacciones ilegales, préstamos ilegales en línea e inversiones abultadas cada vez más extendidas. Esto está en línea con la complejidad de los productos y servicios financieros que ahora están creciendo.

«Pero también podemos medir que lo que hemos logrado es bueno, incluso en comparación con otros países desarrollados», dijo.