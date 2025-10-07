‘Marty Supreme’ de Timothée Chalamet recibe un estreno sorpresa de NYFF

Festival de Cine de Nueva York El público tendrá el primer vistazo a Timothée Chalamet en Josh Safdie’s «Marty Supreme. «

La película A24 es una de las más esperadas del año, pero siguió siendo uno de los pocos contendientes de premios restantes para ser revelados. Eso cambió el lunes por la noche, cuando el estudio independiente le dio a «Marty Supreme» un estreno mundial sorpresa. El escenario tiene sentido dado que Safdie es un cineasta por excelencia de Big Apple, Chalamet es un hijo nativo y la película fue filmada en los cinco distritos. Tanto la estrella como el director están presentes.

La proyección se confirmó después de que la audiencia había llenado los asientos para la proyección secreta del festival y Safdie subió al escenario.

«» Odio las sorpresas también «, dijo Safdie a la multitud. La proyección secreta fue una fecha límite ajustada para el director, y agregó que» lo terminé a las 2 am ayer. … Eres la primera audiencia en ver esta película «.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero según el Chalamet del trailer parece estar jugando un aspirante a campeón de ping-pong. Gwyneth Paltrow, quien coprotagoniza la película, dijo anteriormente que interpreta a la esposa de un profesional rival que tiene una aventura con Chalamet. «Quiero decir, tenemos mucho sexo en esta película», bromeó Paltrow. «Hay muchomucho.«

El elenco también incluye a Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher. Safdie coescribió el guión con Ronald Bronstein.

La película costó $ 70 millones, lo que la convierte en la película más cara de A24. Viene como «The Smashing Machine» del estudio, dirigido por el hermano de Josh Safdie, Benny, no se puede conectar en la taquilla a pesar de las buenas críticas. Los Safdies anteriormente colaboraron en «buenos tiempos» y «gemas sin cortar».

El Festival de Cine de Nueva York ha celebrado estrenos para varios contendientes de premios, incluidos «Jay Kelly» de Noah Baumbach, «After the Hunt» de Luca Guadagnino, «A House of Dynamite» de Kathryn Bigelow y «Springsteen de Scott Cooper: entregarme desde la nada».