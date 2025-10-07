El legislador apoya la selección de liderazgo de TNI no necesita antigüedad, competencia principal

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión I DPR RI De la facción PKB, por Soleh, expresó su apoyo a la declaración del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pregunta selección líder De TNI.

Leer también: No volverá a posponerse nuevamente, Ahy enfatiza la política efectiva de cero Odol 2027



PRABOWO quiere, el proceso de selección para los líderes en el TNI no depende únicamente de antigüedadpero debe priorizar la competencia y las habilidades.

Según Soleh, la opinión del presidente Prabowo estaba en línea con la necesidad de que el TNI se adapte a los tiempos y desafíos de defensa cada vez más complejos.

Leer también: Cuando los oficiales de policía de Priok llegaron de repente a cinco Mako Tni, traiga un cono de arroz



«Estoy de acuerdo con el presidente Prabowo. En el proceso de selección del liderazgo de TNI, la capacidad y la competencia deben ser un factor importante. Pero si hay oficiales senior y tienen la capacidad de superior, por supuesto que debería ser priorizado», dijo Soleh en su declaración, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Afirmó que los soldados de TNI en todas las dimensiones deben continuar aumentando su capacidad y capacidad, especialmente para enfrentar los desafíos de la defensa moderna que ahora dependen mucho de los avances tecnológicos.

Leer también: Los observadores de seguridad internacionales llaman a la era de Prabowo TNI ya no habla mínimo sino una fuerza esencial óptima



«Los desafíos de la defensa en el futuro se están volviendo más pesados. Por lo tanto, los soldados de TNI deben continuar aprendiendo y dominar la tecnología. Nuestro equipo de defensa es cada vez más sofisticado y requiere recursos humanos profesionales y adaptativos», agregó.

Por Soleh también espera que la política de reclutamiento y promoción en el cuerpo de TNI pueda continuar fomentando una meritocracia saludable y un desarrollo profesional, a fin de producir líderes militares que sean integridad, inteligentes y listos para responder a las necesidades estratégicas de la nación.

«El TNI es la columna vertebral de la defensa nacional. Por lo tanto, el líder debe nacer de un proceso objetivo, transparente y de habilidad, no solo de antigüedad», dijo.

Por lo tanto, continuó, el espíritu de renovación llevado por el presidente Prabowo en el sistema de desarrollo y selección del liderazgo de TNI debe ser apoyado por todas las partes, para mantener la profesionalidad y la fuerza de defensa nacional superior.

Anteriormente informó, el presidente Prabowo Subianto como el comandante supremo del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) instruyó al comandante de TNI junto con el jefe de gabinete de TNI para continuar supervisando y evaluando el liderazgo en el TNI.

En su discurso en el 80 aniversario del TNI en el campo de Monas, el domingo 5 de octubre de 2025, Prabowo le pidió al comandante de TNI y al jefe de gabinete que consideraran el logro y la profesionalidad en el reclutamiento del liderazgo del TNI.