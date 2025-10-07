El ‘trabajo de ensueño’ de Oliver Glasner aparece como la actualización de Man United y Ruben Amorim entregada

Oliver Glasner se ha asociado con el reemplazo de Ruben Amorim en el Manchester United si es despedido.

Oliver Glasner está vinculado en algunos círculos para reemplazar a Ruben Amorim como gerente de Man UTD. (Imagen: Getty Images)

Oliver Glasner preferiría manejar el Bayern Munich sobre el Manchester United, por lo que fue reclamado.

El entrenador austriaco ha hecho maravillas con Crystal Palace desde que entró en Selhurst Park en Selhurst Park en febrero pasado, por lo que el club fue llevado a la primera colección de trofeos de la Copa FA y el escudo comunitario. Y como resultado, Glasner está fuertemente vinculado a tomar las riendas de United en el caso de que Ruben Amorim sea rechazado.

El hombre de 51 años fue del contrato el próximo verano y en vista de sus éxitos en el sur de Londres, ha habido especulaciones con respecto a dónde está su futuro. Pero según Alan Nixon, el gerente de los Eagles prefiere regresar a la Bundesliga con los gigantes bávaros que mudarse a North -West -Engand.

Después de haber pasado toda su carrera de juego en SV RIED, aparte de su préstamo anual en Lask en 2003, Glasner comenzó sus esfuerzos de gestión con Warkinger en 2014. Luego logró Lask entre 2015 y 2019 antes de supervisar VFL Wolfsburg.

Después de dos años en la Sajonia Baja, Glasner tomó las riendas de Eintracht Frankfurt y pasó dos años más con los Gigantes de la Bundesliga antes de pasar su acuerdo con Crystal Palace en febrero pasado, como sucesor de Roy Hodgson.

Viene como Crystal Palace actualmente en el sexto lugar en la clasificación de la Premier League después de siete juegos, con tres victorias, tres empates y una pérdida para sus esfuerzos. El futuro de Amorim en Old Trafford ha sido cuestionado la mejor parte del año, ya que la táctica portuguesa no cambió bien el rumbo desde que asumió el cargo de Erik Ten Hag en noviembre pasado.

Amorim solo pudo guiar a un puesto 15 por debajo del par en el ranking en términos anteriores, aunque, con un equipo que heredó en gran medida de su predecesor holandés. Y 2025/2026 también es menos fallido que favorable para Amorim, ya que United ganó tres juegos y ha sufrido tantas derrotas en sus primeras siete.

Aunque la junta todavía tiene que hacer una verdadera indicación de que la tarea de Amorim está en peligro, algunos fanáticos están frustrados por su falta de retorno esta temporada hasta ahora, a pesar de recibir un apoyo saludable en términos de fondos de transferencias este verano. Sin embargo, el jugador de 40 años dio una chispa de esperanza durante el fin de semana cuando ganaron una victoria por 2-0 sobre un recién promocionado Sunderland en el hogar.

Mason Mount abrió el marcador durante solo ocho minutos en el juego, mientras que Benjamin Sesko se duplicó antes del descanso, porque Regis Le Bris no había encontrado una respuesta para un ataque Unido no repelente. Como resultado, United ha subido a la mesa de la Premier League a la décima y ahora va en un descanso internacional de dos semanas de buen humor.

Mientras tanto, Amorim verá temporalmente al mono de su espalda después de que haya dado un resultado para que los partidarios del United disfruten, y esperará continuar dónde se habría ido si se encuentre con el Liverpool de Anfield en Anfield el domingo 19 de octubre.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.