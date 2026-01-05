Si entras en política, no puedes herir tu corazón, guardar rencor y odiar.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Recuerda a todas las partes que no sean vengativas. Según Prabowo, está estrictamente permitido competir siempre y cuando no te lastimes. venganza si experimentas la derrota.

Así lo transmitió Prabowo en su discurso en la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

«Si entras en la arena política, la competencia definitivamente será muy reñida, dura, dura y no habrá problemas. Incluso entrando al campo de fútbol, ​​la competencia será muy dura, nadie quiere perder. ¿Es así? ¿No es así?». Dijo Prabowo.

Prabowo luego mencionó su derrota tres veces en cuatro elecciones presidenciales (elección presidencial) se sigue. Aunque perdió, Prabowo admitió que tenía la mente abierta y no guardaba rencor.

«Perdí las elecciones presidenciales cuántas veces lo olvidé, pero no hubo ningún problema», dijo.

Prabowo enfatizó que se adhiere al principio de no odiar ni guardar rencor a nadie cuando pierde. Este principio se mantuvo firmemente cuando perdió en las elecciones presidenciales.

«No podemos ser heridos, no podemos guardar rencor, no podemos odiar. Y ese soy yo, estoy tratando de mantener esa postura», dijo Prabowo.

En esa ocasión, Prabowo también citó las enseñanzas cristianas que se originan en el sermón de Jesús en Mateo 5:39, «da una palmada en la mejilla derecha, vuelve la mejilla izquierda». Esta enseñanza significa no devolver mal por mal.

Explicó que siempre quiso buscar lo bueno y no lo malo. Prabowo quiere animar a todos los partidos a unirse en lugar de crear división.

«Así que en realidad sí, para mí siempre quiero buscar el bien en lugar del mal. Quiero buscar la unidad en lugar de la división», concluyó Prabowo.